Dermatologičky: Toto je päť znakov, že vaša pokožka starne zdravo. Nesťažujte sa na plnšie líca
Najlepším ukazovateľom zdravia pokožky môže byť niečo, čo si mnohí ani neuvedomujú.
Čo si na sebe všímate pri pohľade do zrkadla? Mnohí ľudia sa s pribúdajúcim vekom zameriavajú najmä na vrásky, pigmentové škvrny či ochabnutú pokožku. Dermatológovia však upozorňujú, že existujú aj signály, ktoré hovoria presný opak. Ak sa u vás objavujú, vaša pleť starne zdravo a vy jej pravdepodobne dávate presne to, čo potrebuje. Odborníčky Hadley Kingová a Lauren Moyová pre portál Huffpost prezradili päť znakov, ktoré vás môžu potešiť.
5. Nikdy ste nefajčili
Ak ste sa počas života vyhýbali cigaretám, vaša pokožka vám za to pravdepodobne poďakuje. Fajčenie totiž urýchľuje proces starnutia a zanecháva na koži viditeľné následky. „Fajčenie zvyšuje výskyt jemných liniek a vrások, vedie k suchšej pokožke a spôsobuje množstvo ďalších komplikácií, ktoré siahajú hlbšie než len na povrch kože,“ uviedla dermatologička Lauren Moyová.
Odborníci dlhodobo upozorňujú, že dlhodobé fajčenie môže spôsobiť stratu elasticity, nerovnomernú pigmentáciu či hlboké vrásky. Práve nefajčenie preto patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako podporiť zdravé starnutie pokožky.
4. Vaša pleť má rovnomerný tón
Ak na tvári nemáte výrazné pigmentové škvrny ani farebné nerovnosti, môže to byť dôkaz, že ste svoju pokožku počas rokov dobre chránili. „Každodenné rozumné správanie na slnku patrí medzi najdôležitejšie veci, ktoré môžeme urobiť pre zdravé starnutie pokožky,“ spomínala dermatologička Hadley Kingová.
Podľa odborníčky totiž veľká časť poškodenia kože vzniká počas bežných každodenných aktivít na slnku. Rovnomerná pleť bez výrazného začervenania či tmavých škvŕn preto naznačuje, že pokožka starne prirodzeným spôsobom.
3. Vaša tvár si zachováva objem
Mnohí ľudia si s pribúdajúcim vekom všimnú, že ich tvár pôsobí užšie a stráca plnosť. Ak však máte stále plnšie líca a zachovaný objem tváre, ide o veľmi dobré znamenie. „Kolagénová sieť v našej pokožke zabezpečuje jej pevnosť a štruktúru,“ vysvetlila Kingová.
Práve dostatok kolagénu a elastínu pomáha pokožke udržiavať pružnosť a mladistvý vzhľad. Zachovaný objem tváre tak môže byť znakom toho, že tieto dôležité zložky sú stále v dobrej kondícii.