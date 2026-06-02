Po smrti milovaného otca pochopila zákon života. Evelyn dnes už vie, ktoré veci sú naozaj podstatné
Nečakaná smrť jej otca ju naučila veľa.
Už je to viac ako rok, čo sa dozvedela krutú správu. Keď Eva Kramerová, ktorú verejnosť pozná ako Evelyn, nečakane prišla o otca Miloša, nesmierne ju to zasiahlo. Komička teraz v rozhovore pre Nový Čas prehovorila o tom, ako sa po jeho smrti zmenil jej pohľad na život a čo dnes považuje za najdôležitejšie.
Nebude to už rovnaké
Známa komička mala so svojím otcom fantastický vzťah – stál pri nej v najdôležitejších momentoch jej života. O to viac ju potom zasiahla správa, že nečakane zomrel. So zdrvujúcou informáciou sa vtedy podelila aj so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti.
„Odpočívaj v pokoji, ocino. Neviem ešte spracovať realitu toho, čo sa deje. Viem však, že život bez teba nebude rovnaký,“ napísala po otcovom odchode na večnosť smutná Evelyn, ktorá sa s jeho stratou vyrovnával dlhý čas a vo svojom živote prehodnotila mnoho vecí.
Chce žiť
„Keď človek zažije odchod blízkej osoby alebo vážnu chorobu, zrazu si uvedomí, že ostatné veci už nie sú také podstatné. Skúsme si ten život jednoducho užiť, pretože tie vážne veci aj tak prídu. To je zákon života. Takže kým tu nie sú, snažme sa to nebrať ako samozrejmosť a užiť si každý jeden moment,“ vysvetlila komička pre Nový Čas. Ako vraví, práve táto udalosť jej pomohla otvoriť si oči vo vzťahu.