Japonci našli spôsob, ako odohnať medvede späť do lesa. Strašidelné vlky teraz nestíhajú vyrábať
Japonci si poradili svojsky.
Zdá sa, že v niektorých ohľadoch by aj Slováci s Japoncami našli spoločnú reč, hlavne, ak by prišla reč na medvede. S tými majú aj v Japonsku vlastné „problémy," na ktoré však domáci našli vlastné riešenie.
Čakajú aj tri mesiace
Farmárom už roky pomáha strašidelná príšera s točiacim sa kovovým telom, červenými očami a zvukovým sprievodom. Podľa jeho výrobcu Ohta Seikiho ide oficiálne o „ekologické zariadenie na odpudzovanie divokej zvery."
Robotického vlka poháňajú solárne panely, dokáže blikať a vydávať až 50 hrôzostrašných zvukov. Miestni farmári si jeho pomoc nevedia vynachváliť, takže skladové zásoby sú takmer okamžite vypredané. „Vyrábame ich ručne, takže ich nevieme vyrobiť tak rýchlo. Zákazníkov prosíme, aby počkali aspoň dva až tri mesiace," povedal agentúre AFP prezident spoločnosti.
Cena jedného robota je približne 4-tisíc eur. Útoky medveďov na ľudí sú témou aj v Japonsku. V minulom roku zomrelo 13 ľudí pri celkovo 100 stretnutiach s medveďom. Tento rok sa zatiaľ nepotvrdil ani jeden útok s obeťou na živote.