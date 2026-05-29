Keď si v tajnosti zobral skromnú úradníčku, každého šokoval. Tomáš Maštalír vie, aké je to prežiť zázrak
Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou.
Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou. — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Možné je všetko); Profimedia

Šťastné manželstvo mu priala aj Mórová.

„Som presvedčený, že našou najväčšou povinnosťou na tomto svete je byť šťastný. Nie je žiadny luxus snažiť sa o to,“ vravel Tomáš Maštalír, obľúbený herec, ktorý si tieto vety overil na vlastnej koži. Prežil zrážku s vlakom, pri ktorej mal podľa lekárov len 1% šance na prežitie, a aj dnes, o niekoľko rokov neskôr, hovorí o zázraku, rodine a o tom, že skutočné šťastie netreba hľadať v rýchlosti, ale v pokoji všedných dní. To svoje našiel pri skromnej Kristíne.

Rútiaci sa vlak

Tomáš Maštalír vyrastal v rodine automechanika a nechýbalo veľa k tomu, aby sa stal profesionálnym pretekárom. „Môj otec bol vyučený automechanik a celý život robil s autami. Ja som sa už ako malý chlapec motal okolo neho, keď opravoval autá. Odmalička ma teda fascinoval svet automobilov,“ spomínal v rozhovore pre web BMW Žilina Tomáš Maštalír, ktorý sa síce nakoniec rozhodol pre herectvo, no svet automobilov nikdy neopustil. Jedna jazda sa mu dokonca takmer stala osudnou.

V tom čase otvorene hovoril, že sa druhýkrát narodil. „Chystal som sa prejsť hraničný priechod do Rakúska. Keď som sa blížil k železničnému priecestiu, uvedomil som si, že nemá závory, preto som sa automaticky spoliehal na svetelnú signalizáciu, spoza ktorej mi však do očí prudko svietilo slnko a oslepilo ma. Pri sústredení na svetlá som sa, bohužiaľ, neobzrel doľava ani doprava. Tesne predtým, ako som vošiel na trať, som periférne zaregistroval vlak, ktorý sa rútil rovno na mňa,“ spomínal dokumentárnom seriáli 112. Okamžite si vraj uvedomil, že zrážke s nákladným vlakom sa nevyhne.

Šanca? Jedno percento

„Automaticky som strhol volant doľava. Vlak ma odhodil a niekoľkokrát som sa prevrátil. Auto skončilo na streche. Prebehlo to všetko rýchlo,“ vravel o momente, keď visel dolu hlavou na bezpečnostných pásoch. Z auta sa dymilo a herec sa obával, že vozidlo exploduje. „Čo najrýchlejšie som sa chcel dostať von. Keď som sedel pri aute, nemal som potrebu konať, premýšľal som nad tým, ako táto udalosť ovplyvní môj život,“ priznal Tomáš Maštalír, ktorý ani nevedel, ako sa dostal z auta a ako mu cudzí ľudia privolali pomoc. Skončilo sa to, našťastie, len zlomenou nohou, ale z auta bol akordeón.

Keď sa ho v sanitke pýtali, či vie, kedy sa narodil, odpovedal im presný dátum. Záchranár však pokrútil hlavou. „Nie. To dnes ste sa druhýkrát narodili,“ odvetil hercovi, ktorý sa v nemocnici dozvedel, že šanca na prežitie pri podobnej nehode je jedno percento. „Vtedy som si naozaj uvedomil, že sa stal zázrak,“ priznal Tomáš Maštalír, ktorý práve po havárii pochopil, že život nemáme často pod kontrolou a že v sekunde môže byť všetko inak. Zažil to aj v súkromí.

Keď sa ho novinári pýtali, kde sa vidí o 10 rokov, len sa pousmial.

