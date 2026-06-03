Vrieskala, lebo videla, čo má medzi zubami. Adam Bardy a Martina Zábranská boli problémovými zaľúbencami
Obaja herci si v seriáli Mama na prenájom zahrali zamilovaný pár.
Pred pár rokmi sa objavil na televíznych obrazovkách a okamžite si získal srdcia divákov. V seriáli Mama na prenájom, ktorý na obrazovkách Televízie Markíza hviezdil od 9. januára 2023 až do 6. decembra 2024, si ústrednú zamilovanú dvojicu zahrali Martina Zábranská a Adam Bardy.
Obaja mali v seriáli aj množstvo horúcich a nežných scén, kde nebola núdza o bozky, objatia či ešte intímnejšie scény. V markizáckom Teleráne, ktoré cituje Nový Čas, známa herečka porozprávala o tom, aké boli tieto bozkávacie scény s jej atraktívnym kolegom a čo sa pri nich dialo.
Náročné
Martina "Maca" Zábranská sa aktuálne venuje najmä rozhlasovému a televíznemu moderovaniu, jej hlas totiž môžete pravidelne počuť z éteru Fun rádia, ale aj z obrazoviek verejnoprávnej televízie. Fanúšikovia si ju však veľmi dobre pamätajú z úspešného televízneho projektu Mama na prenájom, kde sa zhostila jednej z hlavných úloh po boku Adama Bardyho.
Práve s ním tvorila pár. Ako však herečka v markizáckom Teleráne prezradila, bozkávacie scény si so svojím kolegom rozhodne neužívala, bolo to skôr naopak. „Ťažko s Adamom, podľa mňa bolo najťažšie bozkávanie s Adamom,“ prezradila s tým, že síce herec vyzerá ako muž perfektne, o to ale vraj vôbec nešlo.