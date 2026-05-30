Zbohatneme ako Arabi, dúfali Kysučania. Na Slovensku máme miesto, kde sa ropa vylieva na povrch a horí
Mysleli si, že nájdu obrovské ložisko. Dnes tu stojí chránený div, ktorý je turistickou atrakciou.
Myslíte si, že ropa patrí len do Kuvajtu či Saudskej Arábie? Omyl. Unikátny ropný prameň máme aj u nás – priamo v srdci Kysúc. Miesto, kde sa ropa sama vylieva na povrch a dokonca občas vzbĺkne. A zrejme ste o ňom ešte nepočuli.
Reč je o Korňanskom ropnom prameni, geologickom unikáte, ktorý mätie odborníkov aj turistov. Nejde o starý vrt ani nefunkčnú ťažobnú šachtu. Ropa, ktorá je podľa odborníkov veľmi kvalitná, tu vyteká sama – voľne, priamo zo zeme. Informuje portál Pravda.
Malé jazierko, ktoré ticho buble
Na prvý pohľad by ste ho možno prehliadli. Nenápadné tmavé jazierko, obklopené zeleňou a tichom lesa. No keď sa k nemu priblížite, zacítiť môžete typický zápach ropy a všimnúť si jemný pohyb tekutiny.
A ak máte šťastie, zbadáte aj výron plynu, ktorý môže pri kontakte so vzduchom rýchlo vzplanúť. Nie je to efektná šou, ale prírodný proces, ktorý sa opakuje celé storočia. Metán unikajúci spolu s ropou sa vznieti úplne sám. Vďaka tomu má prameň ešte silnejší mystický nádych.
Prírodná pamiatka s dlhou históriou
Korňanský ropný prameň nie je novodobý objav. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1624, no podľa miestnych legiend bol známy už oveľa skôr. Hovorí sa, že ho kedysi objavil pytliak Žúbor, ktorý si všimol zvláštnu mazľavú látku v zemi.
Ropu z prameňa kedysi miestni bežne využívali – na kúrenie, mazanie kolies vozov, svietenie a dokonca aj na liečbu zvierat.
Z prameňa neskôr chceli ťažiť aj odborníci. V prvej polovici 20. storočia tu prebehlo päť pokusných vrtov. Vŕtalo sa do hĺbky takmer tisíc metrov. Výsledok? Ropy bolo málo – len toľko, že ňou naplnili približne 15 vagónov. Priemyselná ťažba by sa tak neoplatila.