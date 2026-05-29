Prvé miesto by prekvapilo aj naše staré mamy. Toto sú podľa cudzincov tie najlepšie slovenské jedlá
Slovenské dobroty ovládli svetový rebríček.
Jednoduché a tradičné slovenské jedlá obľubujeme nielen my, ale priťahujú pozornosť gurmánov z celého sveta. Potvrdzuje to aj rebríček populárneho cestovateľského portálu, ktorý by prekvapil aj naše staré mamy. Tieto jedlá vnímajú v zahraničí ako naše najlepšie.
Za zoznamom stojí gastronomický portál Taste Atlas, ktorý zhromažďuje recepty, recenzie od potravinových kritikov či tipy na obľúbené reštaurácie. S obľubou ho však navštevujú aj cestovatelia, ktorí chcú ochutnať tradičné miestne pokrmy, prípadne prispieť svojím názorom na rôznorodé medzinárodné chute.
Najlepšie slovenské jedlá?
Nejde o reštauračné delikatesy, práve naopak. Medzi najvyššie hodnotené jedlá sa opäť dostali pochúťky, ktoré si mnohí z nás pamätajú z kuchyne starých mám. Skromné, ale poctivé. Hoci sa na zozname objavilo až 42 našich pochúťok, posvietime si na prvú desiatku.
Tú z posledného miesta otvára bryndza – hlavná ingrediencia slovenských národných jedál – bryndzových halušiek a bryndzových pirohov.
Deviata priečka patrí oravskému korbáčiku. „V regióne Orava v Slovenskej republike sa vyrába od druhej polovice 19. storočia, keď bol jediným zdrojom príjmu miestnych výrobcov syra. Vyrába sa takmer výlučne ručne, hrudky syra sa naparujú v horúcej vode a naťahujú sa do šnúrok," opisuje portál. Od kritikov získal hodnotenie 4,1 hviezdičky.
Na ôsmom mieste sa nachádzajú obľúbené šišky, nasleduje kapustnica (7.miesto) či slovenský syr parenica (6.miesto).