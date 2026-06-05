Repelenty ste celý život používali zle. Odborníci vysvetlili, prečo sú mnohé prípravky v prírode neúčinné
Slováci si pri repelentoch často nevšímajú podstatné.
Teplé dni lákajú ľudí do lesa, na cyklotrasy aj k vode. S pribúdajúcimi stupňami však rastie aj aktivita komárov či kliešťov, ktoré dokážu pokaziť nejeden výlet. Mnohí Slováci preto siahajú automaticky po repelentoch, no odborníci varujú, že vybrať ten správny vôbec nemusí byť jednoduché.
V obchodoch dnes nájdete desiatky rôznych produktov – spreje, aerosóly, roll-ony, tyčinky, náramky proti komárom či prírodné alternatívy s esenciálnymi olejmi. Ako však upozorňuje portál Dtest.sk, nie všetko, čo sa predáva pri repelentoch, má aj skutočne overenú účinnosť.
Nie je repelent ako repelent
Odborníci upozorňujú, že pri kúpe sa viac ako pekný obal oplatí sledovať etiketu a účinné látky. Medzi najznámejšie patrí DEET alebo ikaridín, ktoré patria k najrozšírenejším repelentným zložkám. Práve tie podľa testov poskytujú najspoľahlivejšiu ochranu proti komárom či kliešťom.
Dôležitá je aj ich koncentrácia. Vyššia koncentrácia pritom neznamená, že repelent odpudí viac hmyzu, ale že vydrží pôsobiť dlhšie. Pri bežnom pobyte v prírode môžu stačiť aj slabšie prípravky, no do rizikových oblastí odborníci odporúčajú repelenty s obsahom DEET alebo ikaridínu aspoň 20 percent.
Ako dopĺňa portál, repelenty fungujú tak, že hmyz nezabijú, ale narúšajú schopnosť hmyzu nájsť človeka. Komáre či kliešte si totiž človeka vyhľadávajú podľa tepla, vlhkosti, vydychovaného oxidu uhličitého alebo pachových látok z kože.