Ukážková rodina mu vydržala 27 rokov, dnes ľúbi mladšiu. Richard Lintner a Viki mali rande na stojáka
Známy hokejista tvoril v minulosti pár s manželkou Dankou.
Keď manželia Lintnerovci oznámili vlani začiatkom roka, že už dlhšiu dobu spolu nežijú ako partneri, mnohých touto správou prekvapili. Richard Lintner a jeho manželka Danka totiž pôsobili ako ukážkový pár, ktorý spoločne vychovával aj tri dcéry - Kristínu a dvojičky Simonu a Nikolu, no opak bol zrejme pravdou.
Netrvalo dlho a len rok po tom, čo dnes už bývalí partneri ohlásili rozchod, sa po boku hokejistu a majstra sveta z roku 2002 objavuje nová partnerka - o takmer 18 rokov mladšia Košičanka, niekdajšia misska Viktória. Vzťahom, ktorý bývalý hokejový obranca spočiatku tajil, sa však dnes už verejne pochváli - fotoreportér Plus 7 dní totiž oboch zaľúbencov pred časom zachytil v hlavnom meste na trhoch, ako si spoločne pochutnávali na hranolkách a pive na stojáka.
Ukážková rodina
Život niekdajšieho hokejového obrancu a dnes aj moderátora sa dlhé roky netočil len okolo hokeja, ale aj okolo manželky Danky, s ktorou sa spoznali na gymnáziu. „My sme láska zo strednej školy. Ja som bol tretiak, Danka bola štvrtáčka a mali sme také šťastie alebo to bol osud,“ priznal v talkšou Petra Marcina Richard Lintner, ktorý s Dankou vychovával aj tri dcéry a všetci spoločne pôsobili ako ukážková rodina.
Zdanie však môže občas klamať, keďže vlani začiatkom roka manželia Lintnerovci po 27 rokoch vzťahu ohlásili rozvod. „Ako partneri už dlhšie spoločne nežijeme, vychádzame spolu veľmi dobre, prežili sme krásne roky a navždy nás budú spájať naše deti. Vieme, že je najdôležitejšie myslieť na deti, ktoré v takýchto situáciách potrebujú pochopiť, že aj keď rodina nebude fungovať jednotne, vzťah medzi ich rodičmi môže byť naďalej pekný a vždy budeme spoločne pri nich stáť,“ zdieľali s verejnosťou prekvapujúcu správu.