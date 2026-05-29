V prísnej výchove sme sa fatálne pomýlili. Expertka odhalila jednu vec, ktorá dokonale mení detský mozog
Ide o jeden z najdôležitejších nástrojov pri výchove psychicky odolných detí.
Deti mali byť ticho, počúvať na slovo, držať sa pravidiel a každé vybočenie sa trestalo. Mnohí z vás vyrastali v domácnostiach, kde sa city príliš neriešili, pochvala bola zriedkavá a úspech sa bral ako povinnosť. Britská odborníčka na detský vývoj Jacqueline Hardingová dnes tvrdí, že práve tento prístup mohol byť veľkou chybou. Podľa nej existuje jedna obyčajná vec, ktorá dokáže meniť detský mozog, posilňuje psychickú odolnosť a pomáha deťom lepšie sa učiť – detský smiech.
Dlhodobý stres
Mnohí dnešní rodičia počúvali v detstve vety ako „nevyplakávaj“, „správaj sa slušne“ alebo „deti majú poslúchať“. Tvrdosť sa považovala za spôsob, ako pripraviť dieťa na život. Hardingová však tvrdí, že mozog sa nerozvíja najlepšie pod tlakom a stresom.
„Dlhodobý stres negatívne ovplyvňuje fyzický aj psychický vývoj. Môže zhoršovať učenie, oslabovať imunitu a zvyšovať riziko psychických problémov v dospelosti,“ vysvetlila pre News Medical expertka na rané detstvo z Middlesex University, ktorá sa dlhodobo venuje tomu, ako hra, smiech a bezpečné vzťahy formujú detský mozog.
Ako smiech trénuje mozog
Podľa nej detský mozog nepotrebuje neustály tlak, ale bezpečie, blízkosť a pozitívne emócie. Práve tie vytvárajú základ pre zdravú psychiku aj schopnosť zvládať náročné situácie. „Zdá sa, že nádej a humor nie sú len korením života, ale základnými ingredienciami receptu na zdravý vývoj,“ uviedla Jacqueline Hardingová pre portál Neuroscience News. Vo svojej novej knihe The Brain That Loves to Laugh (Mozog, ktorý sa rád smeje) vysvetľuje, že práve smiech môže byť jedným z najdôležitejších nástrojov pri výchove psychicky odolných detí.