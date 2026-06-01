Ak chudnete do plaviek, tento recept oceníte. Ivana Gáborík vylepšila fit nátierku sladkou ingredienciou
Pre zdravé maškrtné jazýčky, napísala k receptu známa tanečníčka.
Nemusíte kupovať drahé proteínové tyčinky, stačí staviť na obyčajný cícer. Nielenže prospieva zdraviu, ale je doslova nabitý bielkovinami, čo ocenia najmä tí, ktorí si práve formujú postavu do plaviek. Je bohatý na minerály, vitamíny aj omega 3 mastné kyseliny a ak ešte nemá miesto vo vašom jedálničku, inšpirovať vás môže aj tip od Ivany Gáborík.
Najlepšie chutí s avokádom
Známa tanečníčka na zdravú stravu nedá dopustiť a o svoje fit recepty sa pravidelne delí so širokou verejnosťou. V kuchyni najčastejšie siaha po rýchlych jedlách, ktoré zasýtia a ulahodia nielen chuťovým pohárikom, ale aj celému telu. Taká je aj nátierka, ktorú ozvláštnila sladkou ingredienciou.
„Krémová cícerová pomazánka s džemom pre zdravé maškrtné jazýčky. Kto by si dal do cícerovej pomazánky džem? No ja. Na chlebík s avokádom,“ vysvetlila obľúbená influencerka a dodala, že najlepšie je recept hneď vyskúšať.