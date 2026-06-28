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Ani pootvorené okno nepomôže. Vďaka piatim trikom nikdy nezabudnete dieťa v rozpálenom aute
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Ani pootvorené okno nepomôže. Vďaka piatim trikom nikdy nezabudnete dieťa v rozpálenom aute

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Gemini/Dobré noviny

Na mobil nezabúdame, ale na deti áno.

Slovensko zažíva horúčavy a odborníci opäť upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré môže mať fatálne následky už v priebehu niekoľkých minút. Dieťa ponechané v rozpálenom aute môže veľmi rýchlo utrpieť úpal, ktorý často končí tragicky. Prinášame vám päť jednoduchých trikov, ktoré môžu zachrániť život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1155507019948198&set=a.626999016132337

Ani pootvorené okno nepomôže

„Telesná teplota dieťaťa stúpa tri- až päťkrát rýchlejšie než u dospelého človeka,“ upozornil americký Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA). Podľa odborníkov sa vnútro auta dokáže prehriať mimoriadne rýchlo – už za 10 minút môže teplota v aute stúpnuť o viac než 10 stupňov Celzia.

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Najväčším mýtom pritom zostáva presvedčenie, že krátka chvíľa alebo pootvorené okno nemôžu ublížiť. „Pootvorené okná, tieň ani klimatizácia výrazne neznižujú teplotu vo vnútri auta,“ uviedli odborníci z organizácie HealthyChildren.org, ktorí zdôraznili, že nejde len o nezodpovednosť. Tragédia sa môže stať aj milujúcim a starostlivým rodičom, najmä ak sú vystresovaní, unavení alebo sa im zmení denná rutina.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1138598878305679&set=a.626999019465670

Viac než polovica prípadov úmrtí detí v rozpálených autách vznikla práve preto, že rodič na dieťa zabudol. Ďalšie tragédie sa stali po tom, čo sa deti samy dostali do odomknutého auta a nedokázali sa dostať von.

Päť jednoduchých trikov

„Každý rodič alebo opatrovateľ môže zabudnúť dieťa na zadnom sedadle. Riziko zvyšuje stres, zhon a rozptýlenie,“ upozornili experti. Práve preto odporúčajú vytvoriť si jednoduché návyky, ktoré môžu zachrániť život.

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