Ani pootvorené okno nepomôže. Vďaka piatim trikom nikdy nezabudnete dieťa v rozpálenom aute
Na mobil nezabúdame, ale na deti áno.
Slovensko zažíva horúčavy a odborníci opäť upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré môže mať fatálne následky už v priebehu niekoľkých minút. Dieťa ponechané v rozpálenom aute môže veľmi rýchlo utrpieť úpal, ktorý často končí tragicky. Prinášame vám päť jednoduchých trikov, ktoré môžu zachrániť život.
Ani pootvorené okno nepomôže
„Telesná teplota dieťaťa stúpa tri- až päťkrát rýchlejšie než u dospelého človeka,“ upozornil americký Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA). Podľa odborníkov sa vnútro auta dokáže prehriať mimoriadne rýchlo – už za 10 minút môže teplota v aute stúpnuť o viac než 10 stupňov Celzia.
Najväčším mýtom pritom zostáva presvedčenie, že krátka chvíľa alebo pootvorené okno nemôžu ublížiť. „Pootvorené okná, tieň ani klimatizácia výrazne neznižujú teplotu vo vnútri auta,“ uviedli odborníci z organizácie HealthyChildren.org, ktorí zdôraznili, že nejde len o nezodpovednosť. Tragédia sa môže stať aj milujúcim a starostlivým rodičom, najmä ak sú vystresovaní, unavení alebo sa im zmení denná rutina.
Viac než polovica prípadov úmrtí detí v rozpálených autách vznikla práve preto, že rodič na dieťa zabudol. Ďalšie tragédie sa stali po tom, čo sa deti samy dostali do odomknutého auta a nedokázali sa dostať von.
Päť jednoduchých trikov
„Každý rodič alebo opatrovateľ môže zabudnúť dieťa na zadnom sedadle. Riziko zvyšuje stres, zhon a rozptýlenie,“ upozornili experti. Práve preto odporúčajú vytvoriť si jednoduché návyky, ktoré môžu zachrániť život.