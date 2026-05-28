Pri zbere bazy stále opakujeme tie isté chyby. Pozor na dážď, súkvetia, tašky, cesty aj hnednutie
Naši predkovia by bazu z dvora len tak nevyhodili.
Stačí prejsť okolo záhrad, poľných ciest či okrajov lesa a mnohým je hneď jasné, že obdobie, na ktoré mnohí čakali celý rok, je konečne v plnom prúde. Baza rozvoniava na mnohých miestach Slovenska a ľudia si z nej opäť robia zásoby na domáci sirup, ktorý im pripomína detstvo. Hoci sa jej zber môže zdať jednoduchý, práve pri baze robia Slováci stále viacero chýb.
Naši predkovia pritom bazu nepovažovali len za obyčajný ker pri dome. Podľa magazínu Záhradkár ju vnímali ako ochrannú rastlinu a jej odstránenie z pozemku sa kedysi spájalo s nešťastím. Aj preto rástla pri mnohých domoch celé generácie. Dnes si ju väčšina ľudí spája najmä s voňavým sirupom, no odborníci upozorňujú, že pri jej zbere záleží na viacerých detailoch.
Ako informovali tvnoviny.sk, ideálny čas prichádza v dňoch, keď neprší. Kvety by sa totiž nemali zbierať po daždi, pretože voda z nich môže zmyť peľ, vôňu aj časť toho, pre čo si ich ľudia nosia domov v košíkoch.
Environmentálny špecialista Ján Kuchárik upozornil, že dôležité je vyberať si čerstvé súkvetia. „Tieto rozkvitnuté súkvetia sú úplne čerstvučké bez rôzneho hmyzu a veľmi dôležité je aj to, aby sme zbierali v období, keď pár dní nepršalo, aby mala svoju silu, aby ten peľ nebol zmytý z toho,“ radí.
Podľa portálu Záhradkár by sa kvety mali zbierať za slnečného a suchého počasia aj kvôli inej veci. Nielenže majú najviac arómy a cenných látok, ak sú mokré, môžu začať hnednúť alebo plesnivieť.
Dôležité je tiež skontrolovať, či na nich nie sú vošky alebo iný hmyz, a vyhnúť sa súkvetiam, ktoré už odkvitajú.