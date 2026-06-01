Nebolo to jednoduché, ale rozvod bol najlepším rozhodnutím jej života. Úprimného Kuba dostala za odmenu
Dcéra známych rodičov otvorene prehovorila nielen o rozvode s exmanželom, ale aj o vzťahu s novým partnerom.
Verejnosť aj niektorí fanúšikovia ju dlho vnímali len ako dcéru známych rodičov, ona si však v spoločnosti, v médiách aj v živote chcela vybojovať svoje vlastné miesto. Kristína Malachovská, dcéra známej moderátorky Ivety Malachovskej a operného speváka Martina Malachovského, nesúhlasí s tým, že ju poniektorí označujú za protekčné dieťa, keďže si po celý čas razí svoju vlastnú cestu a aj sa jej to dobre darí.
V rozhovore pre portál Diva.sk najnovšie prehovorila o tom, že napriek tomu, že sa narodila známym rodičom, ju to ani zďaleka nedefinuje. Priznala aj to, že verdikt ísť s exmanželom od seba sa nerodil vôbec ľahko, no stál napokon za to - vníma to ako najlepšie rozhodnutie svojho života.
Nedefinuje ju to
Kristína Malachovská vyrastala pod drobnohľadom verejnosti, keďže sa narodila do mediálne známej rodiny. V živote však nechcela byť len tou, ktorú druhí poznajú vďaka známemu priezvisku, ale rozhodla sa kráčať svojou vlastnou cestou. A aj kariéru si vybudovať svojím vlastným úsilím. „Kristína Malachovská je jedna normálna žena. Narodila sa známym rodičom, ale to ju ani zďaleka nedefinuje. Celý život pracuje ako ostatní, skúsila viacero segmentov, ale najviac prosperuje v médiách,“ vysvetľuje samotná Kristína, ktorá sa nedávno vrátila do novinárskeho prostredia, keď začala pracovať v Rádiu Slovensko na pozícii rannej redaktorky.
To sa vzhľadom na jej známe priezvisko nezaobišlo bez verejnej diskusie, na čo Kristína na svojom profile na sociálnej sieti zareagovala silnými slovami a poslala ľuďom odkaz hovoriaci za všetko - že nie je žiadne "protekčné tupelo". „Fakt nie som niekto, koho by tam rodičia potrebovali dosadzovať, lebo si neviem nájsť inú prácu alebo sa neviem inak uživiť. Nie som namyslená, ale mám už dosť rokov na to, aby som poznala svoju hodnotu,“ hovorí ďalej v rozhovore Kristína a dodáva, že si nemyslí, že je hlúpa či rozmaznaná.
Nik sa s ňou nebabral
„Mám odžitých veľa rokov v zahraničí, kde som od protekcie mala naozaj ďaleko a nikto sa so mnou nebabral. Dovolím si tvrdiť, že ma to práveže naučilo starať sa sama o seba a presadiť sa. Nepotrebujem pomoc mojich rodičov na to, aby som mala dobrú prácu. Som dosť šikovná na to, aby som takú mala bez akejkoľvek pomoci,“ vysvetľuje dcéra známej slovenskej moderátorky, ktorej sa však nedarí len na pracovnom poli, ale aj na poli lásky.
Hoci v minulosti si prešla neľahkým obdobím, keď s bývalým manželom Adamom Kocianom išli definitívne od seba, dnes je znova šťastná. Priznáva však, že koniec sa nerodil vôbec ľahko.