Vyhral svoj posledný zápas a potichu odišiel domov. Pete Sampras je legenda, ktorá túžila iba po rodine
Pri svojej manželke bezbreho stojí aj v ťažkých chvíľach, ktorými si momentálne prechádzajú.
Bol stále skromný a po ničom na svete netúžil menej ako po sláve. Zatiaľ čo mnoho športových hviezd si po skončení aktívnej kariéry užíva mediálnu pozornosť, bývalá tenisová jednotka Pete Sampras bola opakom. Aj dnes, 23 rokov po tom, čo dal zbohom bielemu športu, sa na verejnosti objavuje sporadicky – radšej si užíva samotu a rodinu, ktorá ho potrebuje viac než hocikedy predtým. Jeho manželka Bridgette, s ktorou sú spolu už 26 rokov a našiel si ju osudovým spôsobom, čelí nepríjemnej rane osudu.
Srdcom domased
Keď sa pred časom na sociálnej sieti objavili fotografie dnes 54-ročného Peta Samprasa pri tom, ako si z kaviarne odnáša ľadové kávy a v dobrej nálade sa vracia k autu, vzbudilo to pozornosť. Legendárneho tenistu jednoducho nie je bežné stretnúť a vidieť kdekoľvek.
Vyhýba sa chodeniu do spoločnosti, nedáva rozhovory, nikto o ňom nič nevie. „Pete sa vždy vyhýbal všetkým výhodám celebrity, pretože sa považoval len za tenistu a obyčajného chlapa,“ povedal zdroj z jeho okolia pred časom britskému Daily Mail. Američana označil za domáci typ, ktorý si po skončení kariéry nedokáže vynachváliť život v anonymite.
„Miluje byť domasedom, len občas vyjde von. Zbožňuje to, že môže navštevovať svoje sestry a brata, s ktorými si je veľmi blízky. Chce byť manželom a otcom, prežíva deň za dňom,“ dodal zdroj. Roky na výslní tenisového sveta ho naučili samostatnosti a zvykol si spoliehať sa iba na seba. V každodennom živote sa aj preto obklopuje len niekoľkými ľuďmi.
Iný ako ostatní tenisti
Keď v roku 2002 vyhral US Open a triumfálne tak ukončil kariéru, sadol si do lietadla smerom domov do Kalifornie a odmietol všetky žiadosti o rozhovor. Už na vrchole svojej kariéry bol známy tým, že slávu si vôbec neužíval, stále si zachovával skromnosť.
Zatiaľ čo mnoho jeho tenisových kolegov sa aj dlhé roky po konci kariéry pravidelne ocitali na stránkach bulvárnych magazínov, prípadne sa uchytili ako televízni analytici, on sa okamžite utiahol domov a na verejnosti sa objavil iba občas, najmä na rôznych exhibíciách. Doma ho zatiaľ čakala manželka Bridgette a dvaja synovia. Bývalú herečku spoznal náhodou – nebyť jeho zranenia, asi by sa nikdy nestretli.