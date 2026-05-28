Keď sa brali, oddávajúci mal v krvi štyri promile. Emil Horváth svoju Vierku očaril dobrým srdcom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď sa brali, oddávajúci mal v krvi štyri promile. Emil Horváth svoju Vierku očaril dobrým srdcom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Kristína Sisková.

Od cudzej dievčiny sa dozvedela o nevere a zrútila sa. Kristína Sisková v zdravom vzťahu konečne dýcha

Brankár Samuel Hlavaj s partnerkou.

Američanky sú teľatá a také nechce. Samo Hlavaj našiel šťastie pri Martinčanke, ktorá ho dáva do pucu

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

Brankár Samuel Hlavaj s partnerkou.

Američanky sú teľatá a také nechce. Samo Hlavaj našiel šťastie pri Martinčanke, ktorá ho dáva do pucu

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď sa brali, oddávajúci mal v krvi štyri promile. Emil Horváth svoju Vierku očaril dobrým srdcom

Viera Richterová a Emil Horváth mladší.
Viera Richterová a Emil Horváth mladší. — Foto: Reprofoto Roztancované kráľovstvo; Promo fotografie TV Markíza (Dunaj, k vašim službám)

Pri hádke otvárajú okná aj balkón.

„Myslel som si, že 80 rokov je dlhší čas,“ smeje sa Emil Horváth mladší. Syn slávneho otca, ktorý si musel svoju cestu do divadelného sveta vybojovať sám, zažil život plný nečakaných lekcií – Milan Kňažko ho naučil všetko, dokonca aj piť, a hoci to nebolo jednoduché, Emil nakoniec očaril svoju jedinú spolužiačku Vierku, ktorá mu odpustila aj cholerickú povahu. Hádky u nich doma vraj aj po 54 rokoch manželstva končia tak, aby o tom „vedel celý národ“.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122197603982567302&set=pb.61567019070122.-2207520000&type=3

Možno z teba niečo bude

Narodil sa do hereckej rodiny, no jeho slávny otec bol rázne proti, aby sa venoval tomuto remeslu. „Na skúšky som cestoval vlakom, ktorým, zhodou okolností, išiel aj on natáčať do Bratislavy. Ale už ho čakalo filmárske auto, tak ma tam nechal samého,“ spomínal v relácii Zlaté časy Emil Horváth mladší, ktorý otcovi povedal jediné: „Prepáč, ale všetko si robil pre to, aby som inklinoval k divadlu.“ Emil Horváth starší dobre poznal úskalia tohto povolania a odhováral ho, aby si vybral niečo menej časovo i psychicky náročné.

Národná umelkyňa Mária Hubová Kišoňová / Martin Huba
Prečítajte si tiež: Mama ho dala do sirotinca, aby nebol rozmaznaný. Martin Huba vďaka trom ľuďom preplával životom

„Keď už nevedel, aký argument použiť, povedal: tak, prosím ťa pekne, aspoň sa staň režisérom,“ zaspomínal si. Jeho syn si však nedal povedať, rodičia s ním ani nepohli a stal sa hercom. „Mojou prvou fanúšičkou bola moja stará mama. Tá ma videla na obrazovke v každej postave. Aj keď sa pozerala na pána Machatu a hovorila: aký si mi tam pekný,“ smial sa pri spomienkach. Otec jeho prácu herca uznal, keď bol študentom na VŠMU a na Štedrý večer dávali televíznu inscenáciu Palárikovho drotára. Vtedy si Emil Horváth starší odkašľal a povedal: „A tak... Možno z teba niečo bude.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122198696498567302&set=pb.61567019070122.-2207520000&type=3

Naučil ho piť

Emil Horváth mladší začínal v ročníku s 12 spolužiakmi, no nakoniec skončili len traja – okrem neho to boli Milan Kňažko a Emilova budúca manželka Vierka Richterová. „Keď som prišiel na skúšky, tam bolo ešte také polodieťa. Hovoril som si, toto čo je? A to bol Emil,“ smial sa v Zlatých časoch Milan Kňažko, ktorý svojho mladšieho spolužiaka naučil všetko – aj piť. Emil to vraj predtým nevedel.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Stačí naliať 1 liter pod každú rastlinu a budú plodiť ako bláznivé: Zbieram 30 vedier uhoriek z jedného kríka!

Toto je dôvod prečo v sezóne kupujem „Coca-Colu“ na litre, ale nedovolím ju nikomu piť: Zázrak na slizniaky, proti voškám a zachráni aj krušpány!!

TRIK môjho deda, ako sa raz a navždy zbaviť myší a potkanov v pivnici aj na dvore: NIČ sa na to nechytá!

Slováci vytvorili repelent proti kliešťom, ktorý ocenili aj vo svete: Ochráni vás lepšie ako chémia, vyrobiť ho vie každý!

Plný hrniec

MRKVA mi teraz chutí viac ako zemiaky a ryža: RECEPT na najchutnejšiu zdravú prílohu!

Sirup z lipového kvetu pomáha srdcu, znižuje horúčku a odstráni stres: Nezabúdajte na tento recept, je na nezaplatenie!

Žiadne varenie a žiadna želatína: Geniálny dezert „NANUKOVNÍK“ z 3 surovín pripravený za 5 minút!

Výborný FIT šalátik ku grilovanému mäsku: Bez majonézy a perfektný pre každého, kto chce schudnúť!

Zdravé tipy

Listy tejto rastliny dokážu vytiahnúť z tela všetku prebytočnú soľ a škodlivé látky: Pomôže to každému, kto je chorľavý a necíti sa dobre!

Mám po 60-tke a konečne ma netrápia boľavé nohy a KŔČOVÉ ŽILY: Pomohol mi tento starý domáci RECEPT!

Nerobte z nej len sirup alebo med: Toto dokáže BAZA s boľavými kĺbmi a opuchnutými nohami (RECEPT)!

Vezmite obyčajný olej, hlávky PÚPAVY a vyskúšajte tento domáci zázrak: Ďakujem dedovi za tento RECEPT!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…