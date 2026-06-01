Po 20 minútach na Instagrame som pochopila, že márnim čas. Celebrity, ktoré nie sú na sociálnych sieťach - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po 20 minútach na Instagrame som pochopila, že márnim čas. Celebrity, ktoré nie sú na sociálnych sieťach
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok

Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Jaroslav Buček.

Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom

Zbohatneme ako Arabi, dúfali Kysučania. Na Slovensku máme miesto, kde sa ropa vylieva na povrch a horí

Vokálna skupina Trend.

Keď mali spievať sólo, nariekali v šatni. Speváčky z vokálnej skupiny TREND by ste dnes nespoznali

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Ilustračný obrázok

Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik

Jaroslav Buček.

Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po 20 minútach na Instagrame som pochopila, že márnim čas. Celebrity, ktoré nie sú na sociálnych sieťach

Vpravo Leonardo DiCaprio a Brad Pitt.
Vpravo Leonardo DiCaprio a Brad Pitt. — Foto: Freepik.com, freepik

Niektoré celebrity by ste na sociálnych sieťach hľadali márne.

V dnešnej digitálnej dobe je takmer nemožné nepodľahnúť sociálnym sieťam. Obzvlášť, keď ste verejne známa osobnosť. Napriek tomu sa to niektorým slávnym ľuďom podarilo - nemajú žiadne oficiálne účty na sociálnych sieťach a pokiaľ na nejaké natrafíte, tak sú to zväčša fanúšikovské, neoficiálne stránky. Dôvody, prečo sa rozhodli nemať Instagram, Facebook či ďalšie sociálne platformy, sú pritom rôzne, každopádne sú so svojimi rozhodnutiami spokojní. Viacerí z nich to prezradili v mediálnych rozhovoroch.

Vľavo Lily Collins s manželom a pravo Willem Dafoe.
Prečítajte si tiež: Všetko je tu lepšie ako v Hollywoode, dušuje sa. Títo slávni ľudia opustili život vo svetle reflektorov

5. Rachel Weisz

Britská herečka ešte v minulosti uviedla, že svoj súkromný život si chce udržať čo najsúkromnejší. V rozhovore pre PORTER z roku 2023 povedala: „Nie som veľmi technologicky zdatná; bola by som v tom naozaj hrozná. Ale predpokladám, že pre mňa slová „súkromný život“ znamenajú práve to: že máte súkromný život, čo sú tie skutočné veci. A potom sú tu tie imaginárne veci,“ vysvetlila hviezda filmu Múmia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Rachel Weisz (@rachelweiszofficial)

4. Keira Knightley

Hviezda filmu Pýcha a predsudok patrí medzi celebrity, ktoré mali svoj profil na sociálnych sieťach, ale krátko po jeho založení si ho vymazali a sociálne siete opustili. Počas vystúpenia v relácii The Jonathan Ross Show v roku 2014 totiž herečka priznala, že raz skúsila sieť X, ale rýchlo si vymazala profil, keď sa začala „desiť“ všetkých cudzích ľudí na internete.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Keira Knightley (@keiraknightleyposts)

3. Scarlett Johansson

Slávna herečka rovnako ako jej kolegyne tiež nie je na sociálnych sieťach - a hovorí, že je to preto, že je „príliš krehká“. Počas rozhovoru v apríli 2023 v podcaste The Skinny Confidential Him & Her hovorila o tom, že si po pár dňoch vymazala Instagram, pretože je „príliš krehká osoba na to, aby mala sociálne médiá “.

Hviezda filmu Čierna vdova dodala: „Moje ego je príliš krehké. Neviem sa s tým vyrovnať. Môj mozog je príliš krehký, som ako jemný kvet. Mám dosť úzkosti,“ priznala herečka, ktorej sa tiež nepáčilo, koľko času trávila prezeraním profilov iných ľudí. „Keď som si začala uvedomovať, že som strávila 20 minút prezeraním si instagramovej stránky niekoho, kto pracoval pre môjho priateľa - povedala som si, že som práve premárnila toľko času,“ vysvetlila hollywoodska hviezda.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Jednoduchý spôsob, ako sa zbaviť komárov: Prírodný zázrak z domácej lekárničky – treba len 2 prísady!

Toto je NAJLEPŠIA RADA proti nenávideným muchám: Na oknách nemám ani sieťky a muchy u nás doma nenájdete!

Len 1 polievková lyžica ochráni paradajky pred chorobami a škodcami: 100% účinné!

Koniec bzučaniu a štípancom počas celého leta: Toto je silný prírodný odpudzovač hmyzu, odskúšané – funguje hneď!

Plný hrniec

Grécky cestovinový šalát hotový za 20 minút: Ľahké a osviežujúce jedlo na každý deň

Bublanina s kokosom a extra nadýchaným cestom z kyslej smotany: HRNČEKOVÝ recept!

Šťavnaté kuracie závitky „Hawaj“ s ananásom a syrom: Vynikajúci obed, prekvapí aj pre náročných!

Konečne som našla recept na dokonalú BUBLANINU: Za 5 minút pripravená, mäkučká ako bavlnka a chutí božsky!

Zdravé tipy

Jednoduchý spôsob, ako sa zbaviť komárov: Prírodný zázrak z domácej lekárničky – treba len 2 prísady!

Moja mama má dávno po 50-tke a teraz schudla 10 kíl: Pite to RÁNO namiesto kávy (RECEPT)!

LIMONÁDA z bazových kvetov – zdravá a nesmierne chutná: TU je recept a mal by ho skúsiť každý, koho trápi bolesť brucha, stres a nádcha!

Konečne som sa zbavila TMAVÝCH škvŕn na rukách: Každému radím tento domáci RECEPT!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…