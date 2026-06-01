Po 20 minútach na Instagrame som pochopila, že márnim čas. Celebrity, ktoré nie sú na sociálnych sieťach
Niektoré celebrity by ste na sociálnych sieťach hľadali márne.
V dnešnej digitálnej dobe je takmer nemožné nepodľahnúť sociálnym sieťam. Obzvlášť, keď ste verejne známa osobnosť. Napriek tomu sa to niektorým slávnym ľuďom podarilo - nemajú žiadne oficiálne účty na sociálnych sieťach a pokiaľ na nejaké natrafíte, tak sú to zväčša fanúšikovské, neoficiálne stránky. Dôvody, prečo sa rozhodli nemať Instagram, Facebook či ďalšie sociálne platformy, sú pritom rôzne, každopádne sú so svojimi rozhodnutiami spokojní. Viacerí z nich to prezradili v mediálnych rozhovoroch.
5. Rachel Weisz
Britská herečka ešte v minulosti uviedla, že svoj súkromný život si chce udržať čo najsúkromnejší. V rozhovore pre PORTER z roku 2023 povedala: „Nie som veľmi technologicky zdatná; bola by som v tom naozaj hrozná. Ale predpokladám, že pre mňa slová „súkromný život“ znamenajú práve to: že máte súkromný život, čo sú tie skutočné veci. A potom sú tu tie imaginárne veci,“ vysvetlila hviezda filmu Múmia.
4. Keira Knightley
Hviezda filmu Pýcha a predsudok patrí medzi celebrity, ktoré mali svoj profil na sociálnych sieťach, ale krátko po jeho založení si ho vymazali a sociálne siete opustili. Počas vystúpenia v relácii The Jonathan Ross Show v roku 2014 totiž herečka priznala, že raz skúsila sieť X, ale rýchlo si vymazala profil, keď sa začala „desiť“ všetkých cudzích ľudí na internete.
3. Scarlett Johansson
Slávna herečka rovnako ako jej kolegyne tiež nie je na sociálnych sieťach - a hovorí, že je to preto, že je „príliš krehká“. Počas rozhovoru v apríli 2023 v podcaste The Skinny Confidential Him & Her hovorila o tom, že si po pár dňoch vymazala Instagram, pretože je „príliš krehká osoba na to, aby mala sociálne médiá “.
Hviezda filmu Čierna vdova dodala: „Moje ego je príliš krehké. Neviem sa s tým vyrovnať. Môj mozog je príliš krehký, som ako jemný kvet. Mám dosť úzkosti,“ priznala herečka, ktorej sa tiež nepáčilo, koľko času trávila prezeraním profilov iných ľudí. „Keď som si začala uvedomovať, že som strávila 20 minút prezeraním si instagramovej stránky niekoho, kto pracoval pre môjho priateľa - povedala som si, že som práve premárnila toľko času,“ vysvetlila hollywoodska hviezda.