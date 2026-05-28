Kopol ju Brad Pitt, horela a skákala z okna. Legendárna Hana Dvorská sa vydá, keď bude mať 80
Obliekala si nohavice po Angeline Jolie.
„Vydávať sa budem 28. septembra 2040. Budem mať 80 rokov a chcem byť pekná nevesta!“ energicky prehlásila Hana Dvorská, legendárna česká kaskadérka, ktorá dodnes žije aktívnym životom. Každý deň má docvičené ešte pred ôsmou hodinou ráno a práve šport ju robí šťastnejšou. Všetko zvláda s obdivuhodným elánom a to aj napriek tomu, že má kardiostimulátor, nádor na mozgu a trápia ju problémy s kolenom.
Chcela sa vyrovnať staršiemu bratovi
Jej mama bola intelektuálka a otec športovec, ktorý viedol deti k pohybu. Veľkú rolu v tom, aká športovkyňa z kaskadérky Dvorskej nakoniec vyrástla, zohral aj jej o sedem rokov starší brat. Keď s ním v detstve chcela niekam ísť, mala prísny zákaz mrnčať, a tak sa rýchlo naučila sekať dobrotu.
„Vždy som sa mu chcela vyrovnať. Bol to veľký vekový rozdiel, ale keď on začal jazdiť na bicykli, tak som chcela tiež, keď korčuľoval, tak aj ja. Na zamrznutej Vltave sme hrávali hokej, všetko som robila s ním. Myslím, že ma najviac formoval,“ zaspomínala si v podcaste Face to face.
Láska k športu sa v nej napokon zakorenila tak hlboko, že vyštudovala fakultu telesnej výchovy. Pôvodne chcela byť učiteľkou telocviku a istý čas sa tomu aj venovala, no popritom začala chodiť aj na tréningy ku kaskadérom. Od 15 rokov sa totiž venovala parašutizmu a keď ju neskôr oslovili, aby vo filme stvárnila ženu vyskakujúcu z okna, ponuku prijala.
Natáčala s hollywoodskymi hviezdami
„A tak to celé začalo... Po revolúcii sa to rozbehlo a ja som si tak nejak spočítala, že je lepšie občas niečo natočiť, viac sa venovať deťom a že nemusím celý mesiac robiť pani učiteľku. Bolo to finančne lepšie,“ vysvetlila.
V kaskadérskom kolektíve bola spočiatku jediným dievčaťom a hoci neskôr pribudli ďalšie, ona pri tomto remesle zostala a nakrúca až dodnes. Je najstaršou kaskadérkou sveta, tento rok oslávi 66 rokov, každý deň päť hodín cvičí, úsmevy rozdáva všade navôkol a to všetko aj napriek tomu, že žije s kardiostimulátorom, má problémy s kolenom a nádor na mozgu.