FOTO: Anna s manželom si za domom vysadili kúsok raja. Tisíckami rozkvitnutých ruží sa pokocháte aj online
Na malej ploche za domom vysadili až 1200 kríkov ruží v 180 odrodách.
Zamilovali sa do ruží, preto si za domom vysadili vlastný kúsok raja. Manželom Anne a Pavlovi Bohušovcom z Nižnej Myšle rukami prešli tisícky týchto ušľachtilých kvetov a svojou oázou pokoja s názvom Rozárium u Bohušov robia už roky radosť iným. Ružovou krásou sa môžete dokonca pokochať online.
Nenadviazali na tradíciu, len sa zamilovali
„Veľkú časť života sme strávili pestovaním zeleniny. Rastliny nám obom učarovali, ale už sme nemali sily vyrábať stovky ton. Vymenili sme to za tisícky ruží. Už ľuďom nedávame obživu, s láskou im pripravujeme krásu, vôňu a pohladenie duše,“ vysvetľujú na svojej webovej stránke sympatickí manželia, ktorí nenadviazali na žiadnu tradíciu a ani o ružiach nemali hlbšie vedomosti. Jednoducho sa do nich zamilovali a s láskou sa o starajú.
Na malej ploche za domom vysadili až 1200 kríkov ruží v 180 odrodách. „Sú tu zastúpené všetky najznámejšie skupiny ruží od čajohybridov cez historické, pôdopokryvné, parkové, popínavé, romantické či záhonové,“ pokračujú manželia, ktorí s nápadom na vlastné rozárium prišli ešte v roku 2018, kedy aj začali s prípravnými prácami.
Aj keď ich sen o ružovom raji stál množstvo síl a dodnes musia ruže deň čo deň strihať a kontrolovať, vyplatilo sa a už niekoľko rokov jeho brány otvárajú aj pre verejnosť. Od zvedavých návštevníkov však nepýtajú vstupné - svojou oázou pokoja jednoducho chcú robiť radosť.