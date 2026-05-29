Už to bude len horšie, povedal mu primár. Roman Luknár po krutej diagnóze zmenil svoj život od základov
Obľúbený slovenský herec má za sebou náročné životné obdobie.
Padol na zem a nevedel vstať. Román Luknár v nedávnej epizóde jojkárskej relácie Inkognito priznal, že má za sebou naozaj ťažké životné časy, keď zápasil s vážnymi zdravotnými problémami. Lekári mu totiž diagnostikovali nevyliečiteľnú chorobu, ktorá mu obrátila život naruby. Herec našťastie podstupuje liečbu a ako prezradil, svoj život zmenil od základov.
20 rokov nič netušil
Obľúbený slovenský herec je divákom známy nielen z mnohých televíznych projektov, ale aj z divadelných dosiek. Len málokto však donedávna o ňom vedel, že pred pár rokmi mal veľké problémy s pohybom a niektoré svoje herecké úlohy bol nútený hrať len posediačky - na invalidnom vozíku.
Pred asi šiestimi rokmi totiž prežil jedny z najťažších momentov svojho života, keď sa mu náhle zhoršil zdravotný stav a nečakane skolaboval. „Prišiel rok 2020, padol som na zem a nevedel som chodiť,“ priznal otvorene v relácii Inkognito s tým, že to, čo mu potom v nemocnici povedali lekári, by nechcel počuť asi nikto.
„Primár mi povedal: Máš roztrúsenú sklerózu. To máš už takých dvadsať rokov, ale ty si o tom nevedel. Tak ti to teraz oznamujem a to už bude len horšie a horšie,“ citoval slová lekára obľúbený herec, ktorý priznal aj to, že sa neskôr istý čas nevedel postaviť na vlastné nohy.