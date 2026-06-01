Vedci prišli na optimálnu dĺžku spánku. Ženy potrebujú spať viac ako muži, prekvapili v štúdii
Čím horšie spíme, tým rýchlejšie nám starnú orgány.
Koľko hodín spánku človek skutočne potrebuje? Odborníci sa touto otázkou zaoberajú celé roky a hoci sa odpoveď môže líšiť od človeka k človeku, rozsiahla štúdia publikovaná v prestížnom časopise Nature priniesla zaujímavé zistenie. Vedci tvrdia, že existuje akási „optimálna dĺžka“ spánku, pri ktorej naše telo funguje najlepšie.
Biologické starnutie
Podľa výskumníkov totiž príliš málo, ale aj priveľa spánku súvisí so zrýchleným starnutím organizmu. „Príliš málo spánku je zlé a príliš veľa spánku je zlé. Je to taký Goldilocks efekt – všetko musí byť akurát,“ povedal pre Washington Post Mark Lachs z Weill Cornell Medicine.
Vedci analyzovali údaje z dlhodobej štúdie zahŕňajúcej až 500-tisíc dobrovoľníkov. Pomocou umelej inteligencie a biologických „hodín starnutia“ skúmali, ako rýchlo starnú jednotlivé orgány v závislosti od množstva spánku.
Výsledky ukázali, že pri takmer každom orgáne bolo príliš málo aj priveľa spánku spojené so zrýchleným starnutím. Týkalo sa to mozgu, srdca, imunitného systému aj ďalších častí tela.
Ideálny čas
„Kľúčovým bodom je pravidelný spánok v rozsahu približne 6 až 8 hodín denne. Vieme, že to prospieva celkovému zdraviu,“ uviedol hlavný autor štúdie Junhao Wen z Columbia University, ktorý upresnil, že ideálna dĺžka spánku je medzi 6,4 až 7,8 hodiny.
Vedci vysvetlili, že výsledky vytvorili takzvanú U-krivku. To znamená, že čím viac sa človek odchyľoval od ideálneho času spánku, tým výraznejšie sa prejavovali známky starnutia orgánov.
Ženy verzus muži
Podobné výsledky podľa odborníkov naznačovali aj staršie výskumy. „Vo všeobecnosti sa optimálne trvanie spánku pohybuje okolo 6,5 až 7,5 hodiny,“ povedala Marie-Pierre St-Ongeová, riaditeľka Centra excelentnosti pre výskum spánku a cirkadiánnych rytmov na Columbia University. Zaujímavé bolo aj zistenie, že ženy môžu potrebovať mierne viac spánku ako muži.