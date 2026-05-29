Koniec zbytočných papierovačiek! Mnohých Slovákov čakajú zmeny, ktoré im už čoskoro uľahčia život
Od leta príde viac pohodlia.
Nie každý má silu cestovať cez celé mesto alebo hodiny čakať v rade len preto, aby vybavil jednu žiadosť. Mnohí seniori sa pritom v spleti formulárov a úradných povinností necítia istí a každá návšteva inštitúcie pre nich znamená stres navyše. Už od leta však prídu zmeny, ktoré majú viaceré „vybavovačky“ výrazne zjednodušiť.
Ako uvádza portál Finančný kompas, od 1. júla 2026 začnú platiť nové pravidlá týkajúce sa dôchodkového systému a II. piliera. Viaceré novinky majú seniorom ušetriť čas aj zbytočné cestovanie a situáciu jednoduchšie zvládnu aj rodiny pozostalých.
Menej stresu
Jednou z najväčších zmien bude možnosť elektronicky si vybaviť starobný alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera. Ľudia tak už nebudú musieť osobne navštevovať pobočky a komplikovane komunikovať s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Cieľom elektronických žiadostí je zrýchliť celý proces a odbúrať časť administratívy.
Praktickú novinku pocítia aj tí seniori, ktorí boli doteraz odkázaní na pobočku podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Po novom budú môcť žiadosť podať v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne na Slovensku. Ocenia to najmä ľudia, ktorí sa často zdržiavajú mimo svojho bydliska alebo majú rodinu v inom meste.