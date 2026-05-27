Je otázkou času, kedy stavce povolia a roztrhnú miechu. Pomôžme 12-ročnému Peťkovi vyhrať najťažší boj
Dvanásťročný chlapec dnes túži len po tom, čo je pre iných bežné.
Keď sa bývalý prezident Andrej Kiska spýtal 12-ročného Peťka, čo by si želal najviac, nehovoril o drahých veciach ani veľkých plánoch. „Chcem si sám zaviazať šnúrky. Chcem si sám dať korzet. Chcem raz šoférovať. Žiadne veľké sny. Len dokázať sám žiť,“ odpovedal chlapec, ktorému sa dnes doslova rozpadá chrbtica.
Ako uvádza organizácia Dobrý anjel, hoci slovenskí lekári riešenie na jeho problémy nenašli, nádej dostal vo švajčiarskom Centre Spina Bifida v Zürichu. Je ňou náročná, no aj finančne veľmi nákladná operácia, na ktorú rodina len márne hľadá financie. Do termínu zákroku, ktorý klinika stanovila na 20. augusta, potrebujú vyzbierať 85-tisíc eur.
Každý deň bolí
Peťko sa narodil s diagnózou rázštepu chrbtice. Napriek zdravotným komplikáciám je šikovným školákom, nosí domov samé jednotky a vo voľných chvíľach hráva na gitare. Kým jeho myseľ by chcela napredovať ako u každého iného chlapca, jeho telo ho postupne zrádza čoraz viac.
Pre extrémnu kyfózu a tlak na miechu dnes už nedokáže bez bolesti ani sedieť. Každý pohyb je preňho náročnejší a rodina žije v strachu z toho, čo môže prísť ďalej. „Je otázkou času, kedy stavce povolia a roztrhnú miechu. Ak Peter prežije, môže ochrnutie postihnúť aj hornú časť tela. Ruky a trup sú to jediné, čím dokáže nahradiť spodok tela,“ povedala jeho mama Iveta.
Pri synovi stojí každý deň. Cvičí s ním, masíruje ho, rehabilituje a snaží sa oddialiť zhoršovanie zdravotného stavu. Rodina však popri obrovskom psychickom vypätí bojuje aj s peniazmi. Operáciu, ktorá môže Peťkovi zmeniť život, si z vlastných príjmov nedokážu dovoliť.