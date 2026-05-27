Zuzku Smatanovú na ulici dojali neznáme deti. VIDEO z úprimného momentu dostane aj vás
Z ich úst tie slová majú zrazu úplne inú váhu, priznala speváčka.
„Idem si tak so psom na prechádzku a zbehnú sa zrazu okolo mňa deti...“ To, čo nasledovalo o pár sekúnd neskôr, dojalo aj samotnú Zuzanu Smatanovú. Speváčka sa fanúšikom prihovorila cez sociálne siete videom, ktoré dostalo Slovákov – stačilo pár detských hlasov a jedna pieseň, ktorá sa dotkla tisícok ľudí.
Mama mala pravdu
„Štebotali niečo o tom, že sa tešia na moju druhú knižku a potom samé od seba začali spievať... To som musela rýchlo natočiť. Z ich úst tie slová majú zrazu úplne inú váhu. Život životuje,“ napísala speváčka k spontánnemu momentu, ktorý sa okamžite začal šíriť internetom.
Neznáme deti jej začali spievať skladbu Mama mala pravdu – jednu z jej najosobnejších piesní vôbec.
vždy sa vráť späť, do hniezda, domov
kde to poznáš, pred strachom z hromov
raz obídeš Zem, nájdeš čo hľadáš
v diaľke môj hlas je ozvena zvonov
a preplávaš oceán, oceán, oceán
raz vrátiš sa späť...
mama mala pravdu, zase mala pravdu
V jednoduchých detských hlasoch podľa komentujúcich zazneli slová, ktoré pozná takmer každý človek. Slová o mamách, ktoré často pochopíme až v dospelosti.
Mamka Smatanová
Zuzana Smatanová skladbu venovala svojej mame a priznala, že ide o jednu z najintímnejších výpovedí jej kariéry. „Táto pesnička patrí k mojim najosobnejším. Má za sebou príbeh poznania, pretože mnohé slová a vety, ktoré mi mama odmalička často opakovala a ja som ich ignorovala, nabrali u mňa váhu až teraz, v dospelosti,“ priznala speváčka v tlačovej správe. Silný odkaz skladby ešte umocňuje detail, ktorý mnohým fanúšikom vyrazil dych. V závere piesne totiž zaznie reálny hlas Zuzkinej mamy.