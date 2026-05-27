Zuzku Smatanovú na ulici dojali neznáme deti. VIDEO z úprimného momentu dostane aj vás - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zuzku Smatanovú na ulici dojali neznáme deti. VIDEO z úprimného momentu dostane aj vás
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Brankár Samuel Hlavaj s partnerkou.

Američanky sú teľatá a také nechce. Samo Hlavaj našiel šťastie pri Martinčanke, ktorá ho dáva do pucu

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

Martin Pospíšil.

Pre hokej rodičia predali aj byt. Útočník Martin Pospíšil im raz chce povedať, že už nemusia pracovať

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Hádanka.

Po rozvode sa o ňu staral otčim a ona musela podpisovať zvláštne papiere. Z dievčiny je známa herečka

Tomáš Tatar s dcérkou.

Bol na testoch a musel si priznať pravdu. Tomáš Tatar vysvetlil, prečo chýba na majstrovstvách sveta

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zuzku Smatanovú na ulici dojali neznáme deti. VIDEO z úprimného momentu dostane aj vás

Zuzana Smatanová / Stretnutie s neznámymi deťmi
Zuzana Smatanová / Stretnutie s neznámymi deťmi — Foto: Facebook - Zuzana Smatanová﻿

Z ich úst tie slová majú zrazu úplne inú váhu, priznala speváčka.

„Idem si tak so psom na prechádzku a zbehnú sa zrazu okolo mňa deti...“ To, čo nasledovalo o pár sekúnd neskôr, dojalo aj samotnú Zuzanu Smatanovú. Speváčka sa fanúšikom prihovorila cez sociálne siete videom, ktoré dostalo Slovákov – stačilo pár detských hlasov a jedna pieseň, ktorá sa dotkla tisícok ľudí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1540285504131950&set=pb.100044515446140.-2207520000&type=3

Mama mala pravdu

„Štebotali niečo o tom, že sa tešia na moju druhú knižku a potom samé od seba začali spievať... To som musela rýchlo natočiť. Z ich úst tie slová majú zrazu úplne inú váhu. Život životuje,“ napísala speváčka k spontánnemu momentu, ktorý sa okamžite začal šíriť internetom.

Zuzana Smatanová / Koncert v Liptovskom Mikuláši
Prečítajte si tiež: Pred plným námestím prerušila koncert a zachránila ženu. Zuzane Smatanovej ďakujú, že nezostala ticho

Neznáme deti jej začali spievať skladbu Mama mala pravdu – jednu z jej najosobnejších piesní vôbec.

vždy sa vráť späť, do hniezda, domov

kde to poznáš, pred strachom z hromov

raz obídeš Zem, nájdeš čo hľadáš

v diaľke môj hlas je ozvena zvonov

a preplávaš oceán, oceán, oceán

raz vrátiš sa späť...

mama mala pravdu, zase mala pravdu

V jednoduchých detských hlasoch podľa komentujúcich zazneli slová, ktoré pozná takmer každý človek. Slová o mamách, ktoré často pochopíme až v dospelosti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1506988330872323

Mamka Smatanová

Zuzana Smatanová skladbu venovala svojej mame a priznala, že ide o jednu z najintímnejších výpovedí jej kariéry. „Táto pesnička patrí k mojim najosobnejším. Má za sebou príbeh poznania, pretože mnohé slová a vety, ktoré mi mama odmalička často opakovala a ja som ich ignorovala, nabrali u mňa váhu až teraz, v dospelosti,“ priznala speváčka v tlačovej správe. Silný odkaz skladby ešte umocňuje detail, ktorý mnohým fanúšikom vyrazil dych. V závere piesne totiž zaznie reálny hlas Zuzkinej mamy.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Myslela som, že to zlikviduje len vošky, ale zmizli aj roztoče a slizniaky: Toto majte celú sezónu poruke – výsledky vidíte hneď!

TAJNÝ recept pre obrovskú úrodu rajčín od môjho deda: Začnite s tým HNEĎ, ako ich vysadíte do pôdy!

Mravce odídu samé: TRIK, ako ich rýchlo dostať zo záhrady aj skleníka!

Kde mať doma hotovosť? Zabudnite na prasiatko a ponožku. Toto miesto nikto neobjaví!

Plný hrniec

Všetko len nakrájam na plech a mám navarené na pár dní: CHALUPÁRSKY mäsový pekáč!

Marinované uhorky BEZ sterilizácie: Fantasticky chutné, rýchle a chrumkavé!

Cuketová baba podľa pani VierkyKlasiku zo zemiakov v lete nerobím, toto je fantázia: Rýchla cuketová baba z hrnčeka, ospevujú aj najväčší mäsožravci v rodine!

Broskyne nakrájam na plech, zalejem SALKOM, jednoduchým cestom a pečiem takto každý víkend: Najväčšia DELIKATESA ku kávičke!

Zdravé tipy

Ako jesť a NEPRIBRAŤ? Zistite, v ktorých hodinách sa jedlo trávi a kedy sa mení na tuk – PRESNÝ plán!

Toto radím každému, koho bolia kĺby a zvlášť kolená: Vezmite 2 hrste orechových listov a olej – pomohlo to už po 1 dni!

Hovoria mu najslnejšie prírodné antibiotikum (2 prísady): Len LYŽIČKA ráno a vraj neochoriete!

Robte tento pohyb každý deň pred spaním a uvidíte tú zmenu: Na bolesť chrbta, formuje brucho a posilní zdravie!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…