Srdcervúci plač malého srnčiatka jej zlomil srdce. Katka po záchrane malej Bobinky prosí ľudí o jediné
Mláďa srnky len márne hľadalo svoju mamu.
Keď Katka dostala správu o zrazenej srnke pri ceste, netušila, že ju čaká jeden z najsilnejších momentov, aké pri dobrovoľníckej práci zažila. Z vysokej trávy neďaleko cesty sa totiž krátko nato ozval tichý plač. Malé srnčiatko, pripomínajúce rozprávkového Bambiho, tam márne hľadalo svoju mamu.
Informuje o tom Nový Čas. Práve to, čo dobrovoľníci z českého Spolku O chlup v spolupráci s poľovníkmi našli pri ceste o niekoľko minút neskôr, dnes Katku vedie k silnému odkazu pre všetkých vodičov.
Volalo svoju mamu
Práve Katka upozornila ostatných členov spolku na zrazenú srnku. Následne sa spojili s poľovníkmi a do terénu vyrazil aj dobrovoľník s dronom.
„Potom sme objavili toto pískajúce bábätko, ktoré volalo mamičku,“ opísali záchranári chvíle, keď objavili mláďa ukryté vo vysokej tráve. Podľa nich rozhodla doslova súhra náhod. Keby si mláďa nikto nevšimol, mohlo zostať v tráve úplne samo.
Dobrovoľníci priznali, že pohľad na malé vystrašené srnčiatko a jeho zrazenú mamu bol mimoriadne emotívny. „Moje srdce je dnes zase na milión kúskov. Ako môže niekto zraziť zviera, nechať ho tam a odísť?“ napísali v príspevku na sociálnej sieti s tým, že mláďatko malo len niekoľko dní a bez pomoci by pravdepodobne neprežilo.