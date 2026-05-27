Tréningy deväť hodín denne, bolesť aj neistota. Talentovaná Adela denne bojuje za svoj veľký sen
Pomoc ľudí jej môže otvoriť cestu späť na Slovensko.
Niektoré sny sa zrodia nenápadne. Pri detskej rozprávke, piesni alebo obraze v televízii. V prípade Adely to bolo predstavenie legendárneho cirkusu Cirque du Soleil. Ako malé dievča fascinovane sledovala akrobatov, ktorí akoby popierali gravitáciu aj limity ľudského tela. Vtedy ešte netušila, koľko bolesti, disciplíny a odriekania sa skrýva za dokonalosťou, ktorú diváci vidia len na pár minút pod reflektormi.
Dnes je z nej mladá slovenská cirkusová umelkyňa, ktorá denne trávi viac ako deväť hodín tvrdým tréningom, aby sa priblížila profesionálnej úrovni. Jej cesta však nie je len príbehom talentu. Je príbehom odvahy odísť do zahraničia, obetovať istoty a riskovať všetko pre umenie, ktoré na Slovensku stále bojuje o svoje miesto.
Cesta, ktorá sa začala obyčajnou fascináciou
K cirkusu sa Adela neprepracovala cez tradičné umelecké školy ani detské akadémie. Svoj svet objavila postupne – počas štúdia v zahraničí. Na Erasme v Prahe začala s hulahoopom, neskôr počas magisterského štúdia v Barcelone objavila cyrwheel, akrobatickú disciplínu známu ako cyrovo koleso.
Práve tá jej otvorila dvere do profesionálneho sveta. Dostala sa na konkurz renomovaného českého súboru Cirk La Putyka, kde si ju spomedzi viac než 500 profesionálnych umelcov z celého sveta všimli natoľko, že postúpila medzi vybraných uchádzačov. Hoci finálnu pracovnú ponuku nezískala, tento moment zmenil všetko.
„Uvedomila som si, že to, čo som kedysi považovala za nedosiahnuteľné, môže byť reálne, ak tomu človek obetuje všetko,“ hovorí.
A presne to aj urobila.