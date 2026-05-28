Spánková poradkyňa o horúcich nociach: Nedokážete zaspať? Pomôže aj obyčajná plachta vybratá z chladničky
Ak je váš spánok v noci narušený, snažte sa vyhnúť zdriemnutiu si počas dňa, varujú odborníci.
Už sa to začalo. Vysoké teploty na nás útočia nielen počas dňa, ale aj v noci, čo znamená, že v horúcom počasí môže byť ťažké dobre sa vyspať. Vedeli ste však, že k tomu, aby bol váš spánok lepší, môže pomôcť aj obyčajná plachta a chladnička? V reportáži Televíznych novín TV Markíza odborníčka ponúkla aj ďalšie rady, čo robiť, aby sme celú noc neprebdeli.
Plachta z chladničky
Podľa spánkovej poradkyne pre deti a dospelých Zuzany Guzmickej je dobré miestnosť, v ktorej spíme, udržiavať chladnú, a to tak, že ráno vyvetráme, počas dňa necháme okná zatemnené a pred spaním znova vyvetráme. Pomáhajú aj hydrogélové náplasti, ktoré sa používajú u detí, keď majú teplotu.
„To si tiež vieme dať na oblasť zápästia alebo na oblasť čela a pomôže nám to schladiť sa,“ vysvetlila odborníčka, ktorá pred spaním odporúča chladnú sprchu. „Ak neholdujete studeným sprchám, pomôcť zaspať vám môže v týchto horúčavách obyčajná plachta, ktorú vyberiete z chladničky a ňou sa prikryjete,“ dodala Zuzana Guzmická.
Horúce počasie môže počas dňa spôsobiť miernu letargiu. Je to preto, že na reguláciu vnútornej teploty spotrebujete viac energie. Ak je však váš spánok v noci narušený, snažte sa vyhnúť zdriemnutiu si počas dňa, píše BBC.