Mirka vie, koľko stojí rodinu život v Dubaji: Jednu potravinu si musíme nosiť zo Slovenska
Miroslava Pazmány. — Foto: Instagram @mirka.dubai

Niekedy ste dostali pokutu aj za žuvanie žuvačky.

„Čo ty a Dubaj?“ To je veta, ktorá sa preslávila vďaka reality šou Ruža pre nevestu a dnes ju pozná takmer každý. Kým pre mnohých zostáva Dubaj len symbolom luxusu, mrakodrapov a drahých áut, maklérka, manželka a dvojnásobná mama Miroslava Pazmány v ňom našla nový domov. Slovenka z malej obce pri Kežmarku sa rozhodla začať odznova v krajine, ktorú mnohí obdivujú, ale zároveň odsudzujú. Otvorene prehovorila o tom, koľko stojí život v Dubaji, čo ju po príchode šokovalo aj prečo sa tam cíti bezpečnejšie než doma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dostala opúšťák

Pochádza z malej obce pri Kežmarku, no nikde vraj nedokázala dlho obsedieť a keď spoznala svojho manžela, zhodli sa, že život precestujú. „Pracovali sme na riečnej lodi, neskôr v Rakúsku a postupne sme skúšali rôzne krajiny. Keď sa narodili deti, chceli sme anglicky hovoriace prostredie,“ prezradila pre Korzár Mirka, ktorá chcela pre svoju rodinu lepšiu štartovaciu čiaru. Jedným z dôvodov, prečo začali uvažovať nad odchodom zo Slovenska, bola aj politická situácia. „Mala som pocit, že nech pracujem akokoľvek veľa a platím vysoké dane, nevidím ich reálne výsledky v tom, ako funguje krajina,“ priznala.

Prečítajte si tiež: V šestnástich bol svedkom tragédie. Adrian z Ruže pre nevestu dnes hľadá lásku veľkú ako Burdž chalífa

V roku 2025 sa ako skúsená realitná maklérka rozhodla vyskúšať šťastie v Dubaji, kam odišla najskôr sama. „Dostala som opúšťák,“ smiala sa v 24 podcaste Mirka, ktorá potrebovala otestovať, či Dubaj bude stáť za to, aby tam presťahovala celú svoju rodinu. Počas dvoch intenzívnych mesiacov sa s manželom zhodli, že idú do toho. Hoci mnohí ľudia majú na Dubaj vyhradený názor, Mirku prekvapilo, aký normálny život tam dokážu žiť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Myslela som si, že tam budú pravidlá najmä pre ženy, ale ešte som sa tam nestretla s tým, že by sme boli nejako limitovaní,“ priznala rodáčka z Kežmarku. „Viem, že ešte pred koronou bolo obdobie, keď ste napríklad mohli dostať pokutu za žuvanie žuvačky na verejnosti počas ramadánu. Dnes je to však oveľa benevolentnejšie. Dubaj ma preto skôr prekvapil svojou otvorenosťou – človek tam má pocit, že môže žiť takmer úplne ako doma,“ povedala otvorene Mirka, ktorú Dubaj dokázal v niečom prekvapiť aj nemilo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koľko stojí život

„Prekvapili ma pokuty za šoférovanie. Považujem sa za dobrého vodiča – šoférujem aktívne od osemnástich a dnes mám 31 rokov. Na Slovensku som nikdy nedostala pokutu, mám úplne čistý štít. A potom som prišla tam a za prvé dva týždne som mala asi štyri pokuty. Pokuty sú tam prakticky za všetko a všade, takže to ma naozaj prekvapilo. Sú tam všade AI systémy a kamery, takže nejde o to, že by vás zastavil policajt. Skôr máte pocit, že o všetkom okamžite vedia,“ povedala Mirka Pazmány, ktorá v rozhovore pre najmama.sk prezradila aj to, koľko stojí dubajský život ich štvorčlennú rodinu.

