Otvoria chladničku a neovládnu sa. Dietologička ukázala trik, ako zastavíte prejedanie sa už za 30 sekúnd
Nekontrolovateľným prejedaním sa trpí približne jeden človek zo sto.
Keď sa nudia, alebo sú v strese, zájdu do komory alebo chladničky a už sa nevedia zastaviť. Nekontrolovateľné jedenie, ktoré nekončí ani pocitom nasýtenia, následne striedajú pocity hanby. Ak sa takéto chvíle objavujú aj vo vašich životoch, zbystrite pozornosť – podľa dietologičky si viete pomôcť už do 30 sekúnd.
Zastavenie špirály
Osvedčenú metódu, ktorá má pomôcť zastaviť špirálu prejedania sa, prezradila odborníčka na výživu doktorka Rachel Paul z Columbijskej univerzity. Metóda sa skladá z dvoch krokov. „Môžete byť aj uprostred prejedania sa, ale táto metóda vás dokáže aj vtedy zastaviť,“ povedala vo videu.
Keď si uvedomíte, že ste sa opäť dostali do fázy vyjedania pochutín a nedokážete sa ovládať, prvých 15 sekúnd treba venovať fyzickej aktivite. Prejedanie sa treba rýchlo prerušiť práve zapojením tela, pričom nemusí ísť o žiaden veľký výkon. „Úplne stačí, keď si položíte ruku na srdce a pripojíte hlboké nádychy," ozrejmila
Najprv aktivita, potom odpútanie
Zapojenia tela do pretrhnutia reťaze môže byť aj prostredníctvom náročnejších cvikov, skákania alebo naťahovania trupu. Potom prichádza aj fáza mentálneho odpútania. Ďalších 15 sekúnd treba začať opakovať frázy, ktoré pomáhajú sústrediť myseľ a upokojiť nervový systém. „Povedzte si len, že zajtra si môžete dať kúsok tohto jedla znova, alebo si povedzte, že vy ste ten, kto tu má kontrolu nad jedlom, nie jedlo,“ pokračuje.