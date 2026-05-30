Vyskúšala zázračný koláčik, ktorý rozdeľuje ľudí. Čum na drát od Kvetky Horváthovej sa sám pekne rozvrství
Dezert je špecifický tým, že sa počas pečenia sám rozvrství.
Do formy nalejete cesto, zavriete rúru a keď koláč vyberiete, čakajú vás na plechu tri krásne, rovnomerné vrstvy. Aj pre takýto moment prekvapenia sa tomuto známemu dezertu hovorí „Čum na drát“. Svoju verziu si skúsila upiecť aj moderátorka Kvetka Horváthová, ktorá v kuchyni rozhodne nie je žiadnym nováčikom.
Stále dokáže inšpirovať
„Pre mňa je varenie a pečenie veľkým relaxom, rada sa doma zvŕtam v kuchyni. Takže vždy počas vysielania rada sledujem dianie v našej televíznej kuchyni. Už som sa veľakrát inšpirovala našimi hosťami. Nedávno som musela doma upiecť tekvicovú bábovku, ktorá mi v Teleráne veľmi chutila. A tešila som sa, že sa mi podarila a pochvaľovali si ju aj manžel s dcérou,“ prezradila pre magazín Varecha.
Na Instagrame sa o recepty zo svojej kuchyne delí už roky a fanúšikov stále dokáže inšpirovať niečím novým. Naposledy zdokumentovala práve prípravu obľúbenej klasiky, a hoci nejde o žiadnu horúcu novinku, mnohí sa jej verzii úprimne potešili.
„Tento jednoduchý ‚zázračný‘ makový koláčik, ktorý sa vám sám pekne rozvrství, registrujem už dlho. Volá sa Čum na drát, no skúsila som ho až teraz. Mnohí ho už určite poznáte a niektorí ste ho aj piekli. Sú dve skupiny ľudí - tí, ktorým chutí (tam patrím aj ja s rodinou) a tí, ktorým nie. Do ktorej skupiny patríte vy?“ spýtala sa fanúšikov obľúbená moderátorka a prezradila celý recept.