Tu sa ochladíte aj zadarmo. Veľká MAPA jazier a vodných plôch vám prezradí, kam sa oplatí vyraziť
Na svoje si prídu milovníci termálnej aj chladnejšej vody.
Horúce dni prišli tento rok skôr, než mnohí čakali, a s nimi aj chuť aspoň na chvíľu vypnúť pri vode. Nie každého však lákajú preplnené kúpaliská či drahé vstupné. Mnohí Slováci preto už v týchto dňoch hľadajú miesta, kde sa dá schladiť v prírode, oddýchnuť si a zároveň neminúť desiatky eur.
Ako uvádza portál noviny.sk, viaceré termálne kúpaliská, aquaparky aj prírodné jazerá sú už otvorené a pripravené na prvých návštevníkov. Dobrou správou je, že po celom Slovensku existuje množstvo lokalít, kde sa dá okúpať aj úplne zadarmo. Hoci sa letná sezóna ešte oficiálne nezačala, viaceré z nich sa už teraz zapĺňajú návštevníkmi.
Západné Slovensko
Jednou z najobľúbenejších lokalít v okolí hlavného mesta zostávajú Zlaté piesky. Ľudí lákajú najmä jednoduchou dostupnosťou a veľkou vodnou plochou vhodnou na oddych aj šport. Mnohí Bratislavčania vyrážajú na Slnečné jazerá, ktoré patria medzi tradičné letné destinácie západného Slovenska. Obľúbené je aj Vajnorské jazero, kam si ľudia často chodia oddýchnuť po práci či počas horúcich víkendov.
Dobrou kvalitou vody je známa lokalita Ivanka pri Dunaji, pokojnejšiu atmosféru zas vyhľadávajú návštevníci Šulianskeho jazera, ktoré je obľúbené najmä medzi milovníkmi prírody.