Mal len 17, keď pózoval v kňazskom rúchu. Krásavec z rímskeho kalendára sa rozhodol odhaliť pravdu
Každé vydanie kalendára, oficiálne nazvané Calendario Romano, predstavuje 12 čiernobielych portrétov mužov, prevažne v duchovnom oblečení.
Už dve desaťročia zdobí nejednu stenu v domácnosti obľúbený rímsky suvenír - kalendár s detailnými zábermi mladých, pekných mužov v kňazskom odeve. Kalendár, ktorý oficiálne nazvali „Calendario Romano“, predstavuje 12 čiernobielych portrétov mužov, ktorí majú na sebe prevažne duchovné oblečenie, ako však nedávno upozornil rímsky denník La Repubblica, málokto z mužov je podľa neho aj v skutočnosti kňazom, a tak tento suvenír nazvali „falošným kňazským kalendárom.“
Jeho hlavnou hviezdou je Giovanni Galizia, ktorý na obálke kalendára pózoval v kňazskom rúchu, keď mal len 17 rokov. Po obvineniach sa rozhodol odhaliť skutočnú pravdu o kalendári, píše Independent.
Zábavné a vtipné
Calendario Romano je už dve desaťročia bestsellerom v obchodoch so suvenírmi, a jeho hlavná hviezda Giovanni Galizia patrí medzi tých, ktorí nikdy neprijali sviatosť kňazskej vysviackej. Dnes 39-ročný steward španielskej leteckej spoločnosti mal v čase, keď pózoval na obálke kalendára, iba 17 rokov.
V rozhovore pre agentúru Associated Press si na fotenie spomína ako na žartovné, zábavné a vtipné. „Rozpačito som sa usmieval ako dieťa, pretože som pred sebou videl všetkých svojich kamarátov, ako sa nahlas smejú, keďže som bol oblečený ako kňaz,“ prezradil v rozhovore Giovanni Galizia, ktorý sa po obvineniach už spomínaného rímskeho denníka rozhodol, že veci uvedie na pravú mieru.