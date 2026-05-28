Uznávaná psychologička: Starí rodičia si často neuvedomia, čo ich deti ako rodičia zvládajú
Pomoc od starých rodičov už nie je samozrejmosť.
Prečo moji rodičia nechcú tráviť viac času s vlastnými vnúčatami? pýtajú sa niektoré slovenské mamy a otcovia po prebdených nociach a na pokrají síl. Pomoc od starých rodičov sa nie vždy dostaví.
Ako upozorňuje portál Najmama.sk, predstava babičky, ktorá automaticky prevezme časť starostlivosti o deti, dnes už dávno nie je samozrejmosťou. Psychologičky hovoria, že medzi generáciami vzniká tiché napätie – jedna strana túži po podpore, druhá po slobode, ktorú si kedysi nemohla dovoliť.
Tiché očakávania
Mnohí rodičia si podľa psychologičky Romany Mrázovej ani neuvedomujú, že ich predstavy o pomoci zostávajú nevypovedané. Kým oni čakajú, že starí rodičia sa prirodzene zapoja, babičky a dedkovia často nechcú zasahovať do výchovy, aby neprekročili hranice.
„Určite to treba odkomunikovať asertívne, ale nie útočne. Starí rodičia si často nemusia uvedomovať, čo ich deti ako rodičia musia zvládať,“ vysvetlila odborníčka.
Podľa nej pritom nejde o nezáujem či nedostatok lásky k vnúčatám. Skôr o generačnú zmenu. Dnešné ženy zostávajú dlhšie pracovne aktívne, majú svoje záujmy, vzťahy aj plány, ktoré si kedysi mnohé odkladali bokom.