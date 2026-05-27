Rodičia im páskou zaviazali oči a nechali v lese. Zúfalých chlapcov si všimol až obetavý vodič Artur
Srdcervúci príbeh dvoch malých chlapcov sleduje celá Európa.
Bol všímavý a hlavne nie ľahostajný k tomu, čo vidí. Keď vodič osobného auta v Portugalsku zbadal dvoch malých chlapcov, zastavil a zaujímal sa o to, či sú v poriadku. Ani vo sne by mu vtedy nenapadlo, že ich príbeh už onedlho bude na stránkach novín po celom svete. O neuveriteľnom prípade informoval Daily Mail.
Nechali v lese a utiekli
Chlapcov vo veku tri a päť rokov opustili v lese v Portugalsku ich vlastná matka s novým priateľom. Pár, ktorý pochádza z Francúzska, im páskou zaviazali oči a poslal ich do lesa hľadať zakopané nože, ktorými sa vyslobodia. Chlapcov potom pri vidieckej ceste medzi mestami Alcacer do Sal a Comporta našiel miestny pár – Eugenia a Artur Quintasovci.
„Stretol som ich, keď som vchádzal do lesa, zbadal som ich v spätnom zrkadle. Plakali, boli vydesení a volali na otca,“ spomína Artur, ktorý deti zachránil. Spočiatku si myslel, že sa rodičom iba stratili. Neskôr však rýchlo pochopil, že ich v lese nechali schválne. „Starší chlapec hovoril, že boli v lese a stratili sa a rodičia odišli bez nich. Tak som ich naložil do auta a vzal k sebe domov," opisuje ďalšie chvíle.
„Keď som však zbadal, čo mali v batôžteku, pochopil som, že sa nestratili. Mali tam náhradné oblečenie, vodu a ovocie,“ hovorí. To, že nešlo celkom o nešťastnú náhodu, napokon priznali aj chlapci a keď si Artur od nich vypočul ďalšie detaily, slzy už nevládal skrývať. Doma im dal najesť, chlapci sa pohrali s jeho vnúčatami a počkali na príchod polície.