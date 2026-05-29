Skamenený vodopád a miesto ako z inej planéty. Slovenský Mars poznajú aj v luxusnom Paláci národov
Krajina ako z Marsu sa ukrýva neďaleko Ružomberka.
Teplé dni prajú výletom a Slováci opäť hľadajú miesta, ktoré ich prekvapia niečím výnimočným. Mnohí pritom ani netušia, že len pár hodín od domu môžu natrafiť na krajinu, ktorá vyzerá ako z inej planéty. Červenooranžové sfarbenie, zvláštne kaskády, minerálne pramene a scenéria, pri ktorej máte pocit, že ste sa na chvíľu ocitli na Marse.
Skamenený vodopád z inej planéty
Na severe Slovenska, pri obci Bešeňová, sa totiž ukrýva prírodný unikát, ktorý patrí k najzaujímavejším travertínovým útvarom v Európe.
Ako uvádza portál Visit Liptov, po kamenných terasách neustále steká pitná minerálna voda, ktorá travertínom dodáva typický lesk aj nezvyčajné farby. Niektoré časti hýria odtieňmi červenej, oranžovej či žltej, iné zas pripomínajú skamenený vodopád vytvorený samotnou prírodou.
Práve výrazné červenkasté sfarbenie dalo tomuto miestu prezývku „slovenský Mars“. Podľa stránky Slovenský cestovateľ spôsobujú nevšedné odtiene minerály obsiahnuté vo vode, najmä železo, ale aj horčík či síra, po ktorých má voda typickú železitú chuť. Čím bližšie k výverom minerálnych prameňov, tým sú farby intenzívnejšie. Odtiene travertínu sa navyše menia podľa množstva minerálov a vody, takže miesto vyzerá počas roka zakaždým trochu inak.