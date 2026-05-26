Podviedla smrť a myslela na to každý deň. Hviezda seriálu Hra o tróny za život vďačí jednej osobe
Britská herečka je známa predovšetkým ako Daenerys Targaryen zo seriálu Hra o tróny.
„Bola som jednoducho presvedčená, že som podviedla smrť a že som mala zomrieť. Každý deň som na to stále myslela,“ priznala v podcaste How To Fail Emilia Clarke, keď si spomínala na nakrúcanie seriálu Hra o tróny. Britská herečka, ktorú si ľudia spájajú práve najmä s postavou Matky drakov, princeznej a neskôr kráľovnej Daenerys Targaryen, otvorene prehovorila o tom, ako tieto zdravotné problémy v nej vyvolali strach o vlastný život.
Nepokojne a v strese
Všetko sa to začalo v roku 2011, keď Emilia utrpela život ohrozujúce subarachnoidálne krvácanie spôsobené prasknutou mozgovou aneuryzmou. O dva roky neskôr, počas liečby druhej aneuryzmy, prišlo ďalšie krvácanie do mozgu, ktoré si vyžiadalo urgentný chirurgický zákrok. Stalo sa to práve v období, keď natáčala seriál Hra o tróny a patrila medzi jeho ústredné postavy.
„V predchádzajúcu noc som mala hroznú bolesť hlavy a cítila som sa nepokojne, úzkostlivo a v strese,“ spomínala na zdravotné problémy. „Mala som túto zvláštnu bolesť hlavy v zadnej časti krku, akoby v chrbtici,“ dodala herečka, ktorá neskôr založila charitatívnu organizáciu SameYou, ktorá pomáha ľuďom po poranení mozgu.
Mysleli si, že berie drogy
Keď sa to stalo, bola v posilňovni, ale tušila, že niečo asi nie je v poriadku. „Najbližšie, ako to popísať, je predstaviť si, že vám okolo mozgu praskne gumička. Ten šialený tlak,“ vysvetlila Emilia Clarke, ktorá sa vtedy stihla doplaziť na záchod, kde silno zvracala.
Lekári však spočiatku nevedeli zistiť, čo je zle, dokonca si mysleli, že užíva drogy. „Hovorili niečo v štýle: ‚Toto dievča berie drogy,‘ čo sa často stáva, ak ste mladý človek a máte mozgovú príhodu alebo akékoľvek krvácanie do mozgu,“ spomínala predstaviteľka Daenerys Targaryen. Záhadu rozlúskla až zdravotná sestra, ktorej manžel bol neurochirurg. Emilii navrhla sken mozgu, vďaka ktorému jej diagnostikovali krvácanie do mozgu, pre ktoré musela podstúpiť akútnu operáciu mozgu.