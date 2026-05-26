Ventilátory niekedy len zhoršia situáciu. Veľký NÁVOD, ako sa doma udržať v chlade počas horúcich dní
S príchodom leta nestúpa teplota len v exteriéri, ale rovnako tak aj vo vnútri.
Letné teploty sú už tu a s menšími či väčšími prestávkami ich budeme zažívať až do septembra. Nie každý však permanentné teplo znáša dobre a je preto dobré poznať šikovné spôsoby, ako udržať svoj domov v príjemnom chlade. Šesť jednoduchých trikov priniesol portál BBC.
6. Vpustite chladný vzduch a podporte jeho prúdenie
Otvorte okná na opačných stranách vášho bytu či domu, aby ste podporili prúdenie vzduchu - uvoľnite tak zachytený teplý vzduch a vpustite dovnútra chladnejší vzduch. Urobte to, keď je vonkajšia teplota vzduchu chladnejšia ako vnútorná, čo býva zvyčajne cez noc alebo na začiatku dňa.
V bytoch, ktoré majú okná iba na jednej strane, otvorte dvere a použite ventilátor na podporu prúdenia vzduchu. V domoch stúpa horúci vzduch, takže ak máte vetracie otvory alebo okná na povale, môžete ich otvoriť, aby ste uvoľnili časť tepla. Horúci vzduch sa inak môže zachytiť na druhom poschodí, kde sa možno budete snažiť spať.
5. Počas dňa udržujte teplejší vzduch vonku
Počas denných horúčav je najlepšie mať okná zatvorené a žalúzie alebo závesy stiahnuté - najmä na strane domu alebo bytu, kde svieti slnko.
4. Na zvýšenie vánku použite ventilátor
Ventilátory sú relatívne lacným a energeticky úsporným spôsobom, ako udržiavať prúdenie vzduchu a môžu vám pomôcť zostať v chlade. Umiestnenie ventilátora pred otvorené okno môže podporiť prúdenie čerstvého vzduchu zvonku do celej miestnosti - pokiaľ je vonku chladnejšie. Umiestnenie kociek ľadu pred ventilátor môže ochladiť vzduch fúkaný vaším smerom. Na vytvorenie krížového prúdenia môžete použiť viacero ventilátorov.
Profesor Mike Tipton z Univerzity v Portsmouthe hovorí, že je dôležité pochopiť, ako telo funguje. „Ovievanie tváre najviac zlepšuje tepelný komfort, ale ovievanie celého tela pomáha viac znižovať telesnú teplotu,“ hovorí. Varuje však, že používanie ventilátora pri teplotách nad 35 °C môže situáciu zhoršiť, pretože v konečnom dôsledku len smerujete horúci vzduch na svoje telo.