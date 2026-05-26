Američanky sú teľatá a také nechce. Samo Hlavaj našiel šťastie pri Martinčanke, ktorá ho dáva do pucu
Tatko si pre hokej musel brať úver, mamka ho cepovala.
Keď Samuel Hlavaj stojí v bráne, pôsobí pokojne, akoby sa okolo neho nič nedialo. A pritom veľmi dobre vie, že práve na brankárovi sa láme celý zápas. „Keď urobí chybu útočník, je tam ešte obranca. Keď urobí chybu obranca, som tam ešte ja, ale keď spravím chybu ja, skončí to v bráne,“ hovorí slovenský reprezentant, ktorý dnes patrí k najväčším oporám nášho tímu na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zatiaľ čo v NHL je Samuel Hlavaj stále prehliadaný, pre slovenskú reprezentáciu je národným pokladom. Chalan z Martina, ktorý ešte donedávna autobusom brázdil Ameriku s najhorším tímom AHL, dnes drží Slovákov nad vodou proti najlepším mužstvám sveta. Obdivujú ho fanúšikovia aj partnerka z Martina, ktorú by vraj nikdy nevymenil za žiadnu Američanku.
Mamka ho cepovala
Kým na ľade chytá puky, mimo neho si získava ľudí úplne iným spôsobom. Internet nedávno pobavilo video slovenských hokejistov, ktorí dostali jednoduchú úlohu – poskladať napínaciu plachtu. Zatiaľ čo viacerí hráči si s ňou nevedeli rady, Samuel Hlavaj ju zložil úplne bez problémov, akoby to robil celý život. „Mamka ma doma cepovala,“ povedal so smiechom Samo, ktorý pôsobí uvoľnene a vtipne, no za jeho cestou je obrovské množstvo odriekania. Hokej totiž nebol pre rodinu Hlavajovcov samozrejmosťou.
Samo dnes otvorene priznáva, že hokej bol pre jeho rodičov obrovská finančná záťaž. „Nie je to lacný šport,“ povedal v podcaste Mateja Zrebného. „Keď som bol malý, nemali sme sa nejak extra. Na moje veci si musel tatko brať úver,“ priznal náš gólman. Možno aj preto dnes s radosťou posúva svoje hokejky deťom, ktoré chcú športovať, ale ich rodičia si to nemôžu dovoliť. Vie totiž veľmi dobre, čo všetko musela jeho rodina obetovať.
Američanku by nechcel
„Má Samo ženu? Lebo po týchto videách by mal na každý deň nejakú,“ pýtajú sa fanúšičky na sociálnych sieťach zbytočne. Samuel Hlavaj je totiž už dávno zadaný a na svoju partnerku z Martina nedá dopustiť.