Bude to vypatlaný bitkár, obávala sa na začiatku. Attila Végh hneď vedel, že s Natáliou zostane navždy
Attila Végh našiel šťastie pri Natálii. — Foto: Instagram @veghattila, oktagonmma, oktagon_czsk

Zápasník je s manželkou šťastný už dlhé roky.

„Mala som ho zaškatuľkovaného ako bitkára,“ spomínala na začiatky vzťahu s Attilom Véghom jeho životná partnerka Natália. Nie je tajomstvom, že ľudia si o športovcoch a zvlášť o tých, ktorí sa venujú bojovým umeniam, často myslia, že nepobrali veľa inteligencie. Predpokladajú aj, že okrem zápolenia ich nič iné nezaujíma.

Ako sa však neskôr ukázalo, v rodákovi z Gabčíkova sa Natália zmýlila. Po čase totiž prišla na to, že bojovník má nesmierne veľké srdce, do ktorého sa zmestí nielen ona, ale aj ich spoločné deti. Obaja dnes tvoria harmonický pár už dlhé roky a hoci to ako žena zápasníka nemá vždy ľahké, s úsmevom dokážu aj nemožné: „Sme veľmi veselý pár, také večné deti, ktorými asi zostaneme až do dôchodku.“

Školu nenávidel

Jeho hláška „spln sa mi senil“ už zľudovela a popletené slová sa stali jeho značkou. Attila Végh sa totiž narodil v Gabčíkove do maďarskej rodiny a aj keď ho rodičia zapísali do slovenských škôl, slovenčinu sa nikdy poriadne nenaučil. Ako sám priznal, v škole nebol vzorným žiakom. „Prepadol som zo štyroch predmetov. Nikdy som nechodil poza školu, len som ju nenávidel. Nenávidel som sa učiť, lebo som nemal na to hlavu. Všetko som sa musel učiť naspamäť, veľmi ťažko mi to šlo. Tak som si povedal – kašlem na školu a idem robiť hocičo iné. Išiel som na svoju cestu,“ spomínal pre Plus 7 dní zápasník, ktorého rodičia si všimli, že ich syn má nadanie na šport.

Preto ho už ako päťročného prihlásili na grécko-rímske zápasenie. „V Gabčíkove chlapci buď hrali futbal, alebo bojovali,“ priznal Attila pre Blesk. Podľa vlastných slov vraj ani v športe nemal veľa talentu. Musel ho doháňať tvrdou drinou a pravidelnými tréningami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Láska na celý život

„Nebol som veľmi šikovný, ale bavilo ma to. Aj keď som prehral, stále som sa tešil a smial sa,“ cituje portál Sport24 Attilu, ktorý dnes patrí medzi špičku českej a slovenskej MMA bojovej scény.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attila však nedosiahol veľké úspechy len vo svojej športovej kariére, ale mimoriadne sa mu darí aj v súkromí. Už dlhé roky spokojne žije s manželkou Natáliou, o ktorej vraj od začiatku vedel, že to bude láska na celý život.

Mala ho za bitkára

Ona pritom mala o športovcovi skreslené predstavy.

