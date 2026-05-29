Do zelených sa dostanete ľahko, čierne sú poriadka fuška. Veľká MAPA slovenských hradov a zámkov
Najviac hradov nájdete na Považí.
Vznáša sa okolo nich zvláštne tajomno a z ich starobylých múrov sála povestný chlad. Slovensko je v počte hradov a zámkov na obyvateľa svetovou jednotkou. Máme ich približne 200 a hoci z niektorých zostali už len zrúcaniny, mnohé sú zachované a jednoznačne stoja za návštevu. Výletná sezóna je navyše v plnom prúde a ak sa chystáte spoznávať krásy našej histórie, mapa vám v tom určite pomôže.
Považie ich má najviac
Niektorým ľuďom evokujú hrady a zámky detstvo, či už pre vášeň k rozprávkam a legendám, ktoré sa s nimi neodmysliteľne spájajú, alebo pre spomienky na školské exkurzie plné smiechu a bezstarostnosti. Pravdou však je, že tieto dominanty majú čo ponúknuť obdivovateľom v každom veku.
„Slovensko je naozaj krajina, ktorá ponúka svojím návštevníkom širokú paletu hradov a zámkov. Je ich viac ako 200 a sú roztrúsené po celom území. Väčšina stredovekých hradov sa nezachovala do dnešných dní, ale aj ruiny, ktoré tú zostali, majú svoje čaro a romantiku. Najpočetnejšie sú zastúpené na Považí,“ uviedla pre Rádiožurnál Klára Badinková z českého zastúpenia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.
Mapa slovenských hradov a zámkov
Podpisovali sa v nich významné dokumenty, konali sa honosné plesy aj bály a boli centrom dôležitých stretnutí. S mnohými z nich sa navyše spájajú legendy, ktoré sa tradujú z generácie na generáciu a zo všetkého najlepšie je nechať sa nimi pohltiť na vlastnej koži priamo na mieste.