Posledné želania nevyliečia, ale prinesú pokoj. Vráťme spoločne ľuďom na sklonku života na tvár úsmev
Ani na konci života nezostávajú sami.
Sú obdobia v živote človeka, keď už nejde o plány do budúcnosti, ale o to, ako prežiť prítomnosť čo najplnšie, pokojne a dôstojne. Projekt Cesta za snom vznikol práve pre tieto chvíle – pre ľudí v paliatívnej starostlivosti, ktorých život sa nachádza v záverečnej fáze, no stále v ňom zostáva priestor pre radosť, blízkosť a naplnenie posledných prianí.
Jeho cieľom je reagovať na potrebu holistického prístupu k pacientovi – teda nevenovať sa len zdravotnej stránke, ale aj psychickým, emocionálnym a existenciálnym potrebám človeka v najťažšom období života. Projekt sa zameriava na „liečenie duše“ tam, kde medicína už nedokáže priniesť vyliečenie, ale stále môže priniesť úľavu, pokoj a ľudskosť.
Každý človek, ktorému je pomoc určená, je vnímaný ako jedinečná osobnosť s vlastným príbehom, životom a vzťahmi. Cieľom je zachovať jeho dôstojnosť a kvalitu života až do posledných chvíľ.
Dôstojnosť, odbornosť a komunita
Projekt stojí na troch základných pilieroch.
Prvým je empatia a dôstojnosť – presvedčenie, že každý pacient si zaslúži individuálny prístup, rešpekt a priestor na naplnenie toho, čo je preňho dôležité.
Druhým je profesionalita a bezpečnosť – úzka spolupráca so zdravotníckymi pracovníkmi a odborníkmi zo sociálnych služieb, aby každé želanie bolo realizované citlivo, bezpečne a s ohľadom na zdravotný stav pacienta.
Tretím pilierom je dobrovoľníctvo a komunita – projekt funguje vďaka solidarite darcov, partnerov a dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj čas, energiu aj prostriedky na to, aby posledné priania mohli byť naplnené.
Práve táto kombinácia odbornosti a ľudskej spolupatričnosti umožňuje meniť ťažké chvíle na okamihy, ktoré majú hlboký význam.