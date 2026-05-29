Jedna znevažovala pokladníčku, druhý bol stelesnená hrubosť. Celebrity, s ktorými majú ľudia zlú skúsenosť
Navonok pôsobia milo a príjemne, no skutočnosť môže byť celkom odlišná.
„Nikdy sa nestretni so svojimi hrdinami,“ cituje portál AOL.com staré príslovie, ktoré jednoducho hovorí, že obdivovať idealizovanú osobu z diaľky je zvyčajne lepšie ako s ňou osobne komunikovať. Stretnutie sa totiž v mnohých prípadoch môže ukázať ako sklamanie.
touto témou sa zaoberali aj v nedávnej diskusii na sociálnych sieťach. Ľudia tam diskutovali o tom, kto je najnepríjemnejšia či najarogantnejšia celebrita, akú mali možnosť stretnúť. A keďže mnoho ľudí malo so slávnymi ľuďmi aj osobnú skúsenosť, ochotne sa v komentároch o ňu podelili. Na obranu hviezd možno dodať, že aj ony sú len ľudia a ich reakcia mohla súvisieť so zlým dňom, problémami v súkromí či v práci, zdravotnými problémami alebo s čímkoľvek iným.
4. Nicolas Cage
„Chodil som na základnú a strednú školu s hercom Nicolasom Cageom, ale vtedy bol Nicolas Coppola. Obaja sme pracovali na stredoškolských muzikáloch, ja v zákulisí, on vpredu, ale myslím, že sme mali spolu scénu v jednom seriáli, keď som sa na chvíľu rozhodol hrať. Ale nebolo to tak, že by bol len v mojej triede. Boli sme priatelia,“ napísal jeden z komentujúcich a dodal: „Neskôr, keď som pracoval ako kuchár v luxusnej reštaurácii v San Franciscu a on prišiel s nejakými ľuďmi, som ho vyšiel pozdraviť, že „Ahoj, Nick,“ povedal som. Bol taký hrubý a správal sa, akoby sa ani neobťažoval zdvihnúť zrak a pozdraviť ma,“ dodal ďalej.
3. Julia Roberts
Nie príliš dobrú skúsenosť mal aj ďalší z komentujúcich, keď uviedol, že v potravinách natrafil na oscarovú hviezdu Juliu Roberts a jej správanie voči neskúsenej predavačke ho nemilo prekvapilo. „Stál som za ňou v obchode s potravinami. Pokladníčka bola nová zamestnankyňa a trápila sa. Julia Roberts začala to úbohé dievča znevažovať. Herci na mňa nikdy nerobili dojem, sú to len preceňovaní a preplatení dvorní šašovia,“ napísal.