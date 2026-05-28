Stačí 20 minút v rúre a môžete jesť. Keď Daniela Peštová nemá čas na zložité recepty, upečie túto rybu
Varenie zbytočne nekomplikuje.
V kuchyni je ako doma, pri varení si dokáže aj oddýchnuť, no niekedy potrebuje pripraviť jedlo rýchlo. Daniela Peštová sa za sporákom často necháva viesť intuíciou a tak ako mnohé iné milovníčky dobrého jedla, aj ona sama rada varí popamäti. Novým receptom a kulinárskym experimentom sa však rozhodne nevyhýba.
Varí pestro a zdravo
„V kuchyni som rada. Za tie roky často varím intuitívne, no bavia ma aj jedlá podľa nových zaujímavých receptov. Dokonca ich mám už slušnú zbierku! Ukladám si ich do iPadu a milujem aj kuchárske knihy, ktoré zbieram,“ priznala pre magazín EMMA známa modelka.
S výnimkou držkovej polievky, ktorú by vraj nezjedla, varí pestro a zdravo. Jedálniček si vopred plánuje, aj podľa neho nakupuje a svoj systém si nevie vynachváliť. Keď však nemá náladu na vymýšľanie zložitých a zdĺhavých receptov, siahne po niečom rýchlom a mimoriadne chutnom.
„Mám pocit, že nerobím nič iné, len stojím v kuchyni. Snažím sa to aspoň nekomplikovať a varím veľmi jednoducho, ako napríklad v prípade tejto pečenej ryby. Dvadsať minút v rúre a je to,“ napísala k svojmu receptu na Instagrame známa Češka.