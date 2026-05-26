Mali ju utratiť, potom sa zjavil on a zamiloval sa. Títo slávni ľudia dali domov psíkom z útulku
Aj medzi známymi osobnosťami sa nájdu také, ktoré podporujú adopciu zvieratiek.
Zatiaľ čo niektorí slávni ľudia si psíkov kupujú, iní to robia inak. Nasledujúce hollywoodske hviezdy sa totiž rozhodli dať domov psíkom z útulku či z ulice a svojich domácich miláčikov si adoptovali. Mnohé z nich si dokonca svojich psíkov berú so sebou aj do práce, aby im mohli robiť spoločnosť na pľaci pri dlhých natáčaniach.
4. Joey King
Hviezda filmu Stánok s bozkami si pred tromi rokmi adoptovala sučku Fable. „Zoznámte sa s Fable. Je najnovším členom našej rodiny,“ pochválila sa vtedy Joey na svojom profile na sociálnej sieti, ktorá si sučku si vzala z rumunského útulku. Nikdy vraj nevidela útulok, ktorý by sa k svojim zvieratám správal s takou láskou a empatiou.
„Na adopciu nemusíte byť ani v Rumunsku, neustále robia adopcie zo zahraničia a sú na to veľmi zvyknutí. Ak môžete, zvážte príspevok alebo adopciu. Cítime sa veľmi šťastní, že môžeme Fable poskytnúť nový začiatok. Ona a toľko ďalších si to zaslúži,“ dodala herečka.
3. Miley Cyrus
Keď zomrela jej pitbulka Mary Jane, speváčka Miley Cyrus sa rozhodla, že si adoptuje ďalšieho psíka – a tak sa členom jej rodiny stalo šteniatko pitbula Angel. „Láme mi srdce, keď viem, že Angel spala tri mesiace na betóne v útulku, kým sa konečne dostala domov,“ cituje umelkyňu People. „Stigma a stereotyp, ktoré obklopujú pitbulov, ma trhajú na dvoje. Toto plemeno je neporovnateľne milujúce. Rovnako ako ľudská výchova často preváži nad prírodou,“ myslí si slávna speváčka.
2. Ellen Pompeo
Hviezda seriálu Klinika Grace nezachraňovala životy len na obrazovke, ale aj v reálnom živote – v roku 2023 si totiž adoptovala šteniatko Toma.