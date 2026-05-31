Jedna lyžica bryndze denne urobí s telom zázraky. Dôležité je, akú kupujete, hovorí biológ Bielik
Uznávaný biológ a športový fyziológ Viktor Bielik / Ilustračná fotografia

Šancu by dal aj segedínu.

„Výsledky boli úžasné,“ hovorí uznávaný slovenský biológ a športový fyziológ Viktor Bielik o výskume, v ktorom analyzovali vplyv bryndze na ľudský mikrobióm. To, čo mnohí Slováci považujú len za tradičnú potravinu k haluškám, môže podľa vedcov výrazne pomáhať nášmu tráveniu, imunite aj celkovému zdraviu. Výskumy naznačujú, že jej účinky môžu byť výraznejšie, než sa predpokladalo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polievková lyžica zázraku

Slovenskí vedci v štúdii sledovali najmä to, ako bryndza ovplyvní črevný mikrobióm – teda miliardy baktérií, ktoré žijú v našom tráviacom trakte a ovplyvňujú trávenie, imunitu aj metabolizmus. Čím je mikrobióm pestrejší a bohatší na prospešné baktérie, tým lepšie dokáže telo bojovať so zápalmi, spracovávať živiny či chrániť organizmus pred ochoreniami. V štúdii rozdelili športovcov do dvoch skupín: jedna absolvovala len intenzívny tréning, druhá popri tréningu jedla aj bryndzu. Už po niekoľkých týždňoch sa ukázalo, že športovcom, ktorí konzumovali bryndzu, výraznejšie pribudli prospešné baktérie v črevách. Vedcov prekvapilo aj to, že sa objavili nové bakteriálne kmene, ktoré samotná bryndza vôbec neobsahovala.

Ladislav Kužela / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Viete, kedy je najlepší čas na jedenie ovocia? Gastroenterológ Ladislav Kužela má jasnú odpoveď

Znamená to, že bryndza pravdepodobne nepôsobí len ako „dodávateľ“ baktérií, ale dokáže vytvoriť v čreve prostredie, v ktorom sa začnú dariť aj ďalším prospešným mikroorganizmom. „Polievková lyžica bryndze päťkrát týždenne a výsledky boli úžasné,“ prezradil v podcaste Konzultačné hodnoty biológ Bielik, ktorý upozornil, že ich výskum pracoval výhradne s ovčou bryndzou.

Nie len tá májová

„Jedlo, ktoré jeme, by nám malo chutiť a zároveň obsahovať výživné látky, ktoré sú pre naše telo potrebné a nenahraditeľné. Ovčia bryndza toto všetko spĺňa,“ povedal Viktor Bielik už skôr pre portál Dobré jedlo. Podľa neho bryndza neobsahuje len bielkoviny či minerály, ale aj látky, ktorými sa živia naše črevné baktérie. Tie následne chránia výstelku tráviaceho traktu a dokonca komunikujú s centrálnou nervovou sústavou. Vedec zároveň upozornil, že pri bryndzi je veľmi dôležité spracovanie aj správne skladovanie.

