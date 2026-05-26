Mladí, teraz ma dobre počúvajte. Legendárny Shaq im prezradil päť kľúčových rád pre úspešný život
Basketbalová legenda oficiálne pridala do svojej zbierky ďalší titul.
Počas svojej kariéry dosiahol tie najväčšie úspechy a na účte má milióny dolárov, napriek tomu mu záleží na vzdelaní. Shaquille O'Neal v týchto dňoch opäť dokázal, že nikdy nie je neskoro vrátiť sa do školy. Basketbalová legenda, ktorá je už dlhé roky na športovom dôchodku, si do svojej zbierky oficiálne pridala ďalší titul – tentokrát vysokoškolský.
Päť životných rád
Ako informoval magazín HOLA!, basketbalová legenda získala pred časom na Louisiana State University svoj druhý magisterský titul Master of Arts in Human Arts (Magister umení, pozn. red.) a tento svoj úspech oslávila svojsky. Ešte pred prevzatím diplomu sa športová legenda na pódiu vtipne vykrúcala a potom hrdo s diplomom v ruke pózovala, zatiaľ čo ho ostatní absolventi a ich rodiny povzbudzovali.
Shaq následne predniesol prejav, v ktorom mladým ľudom adresoval dôležité slová. „Mladí, chcem vám povedať päť vecí. Po prvé, nikdy sa neprestaňte učiť. Som na vás všetkých dnes hrdý, ale toto nie je koniec vašej cesty. Určite pokračujte, naďalej sa snažte, naďalej sa učte. Po druhé, mladí, skôr ako uspejete, musíte sa najprv naučiť zlyhať. Ale slovami veľkého Shaquillea O'Neala, využite neúspech ako motiváciu,“ dodal niekdajší športovec.
„Po tretie, vaša osoba vás dovedie ďalej ako váš životopis. Buďte naďalej láskaví, buďte naďalej pokorní,“ pokračoval. „Po štvrté, zostaňte zvedaví a otvorení svetu okolo vás. A po piate, oslavujte, ako ďaleko ste sa dostali, ale neustále sa snažte o to, čo je pred vami,“ apeloval na svojich spolužiakov Shaquille O'Neal.