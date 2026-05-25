Bol na testoch a musel si priznať pravdu. Tomáš Tatar vysvetlil, prečo chýba na majstrovstvách sveta
Na hokeji mu začína prekážať vojenský život.
Keď pred koncom minulej sezóny oznámil návrat do Európy, mnohých fanúšikov prekvapil. Tomáš Tatar však mal na svoje rozhodnutie jasné dôvody. Po rokoch v NHL chcel viac priestoru na ľade, viac času pre rodinu a zároveň väčšiu istotu pred blížiacou sa olympiádou. Teraz sa však okolo bývalého kapitána slovenskej reprezentácie začali kopiť otázky a fanúšikov najviac zaujíma, prečo chýba na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku a čo sa vlastne deje. Skúsený útočník v podcaste Hokejový boss prehovoril prvýkrát úplne otvorene.
Výsledky testov
„Mám zranenie. Prišli sme na to až teraz. Musím povedať, že z osobného hľadiska som veľmi príjemne prekvapený, ako olympiáda dopadla, pretože som ju odohral doslova na jednej a pol nohe. Keď som sa vrátil do Švajčiarska, zranenie sa okamžite ozvalo naspäť a hral som vo veľkých bolestiach. Úprimne, ani neviem, či som bol schopný tímu reálne pomôcť. Nebolo to vôbec dobré,“ priznal úprimne. Po návrate absolvoval sériu testov, ktoré odhalili vážne problémy.
„Na vstupných testoch a meraniach sa ukázala veľká asymetria medzi dolnými končatinami, konkrétne pri priťahovačoch a odťahovačoch. Musím sa dať dokopy, čaká ma veľa práce. Reálne som tam možno ešte mohol byť, ale otázka je, čo by som tým riskoval, či by som si to úplne neroztrhol. Trochu sa bojím aj toho, ako bude vyzerať začiatok sezóny a či budem fit na štart kempu, alebo sa to ešte nepredĺži,“ vysvetľoval Tomáš Tatar, ktorému bude trvať ešte asi mesiac, aby bol jeho zdravotný stav stopercentný. Napriek bolestiam priznáva, že predstava odmietnuť zápas je pre hokejistu veľmi náročná.
Hrať so zlomenými nohami
„To by už muselo byť naozaj niečo extrémne vážne, aby som niečo také spravil,“ odpovedal v podcaste Hokejový boss na otázku, či by niekedy trénerovi povedal, aby ho nedával na ľad. „Veľa vecí je hlavne o tom, že keď si zranený, dáš si nejakú tabletku a ideš aj cez bolesť. Ľudia veľakrát nevidia, aké sebazaprenie musia hráči, hlavne v play-off, mať a s akými bolesťami hrajú. Niektorí odohrávajú zápasy pomaly so zlomenými nohami,“ opísal mentalitu, ktorá je podľa neho v hokejovom prostredí hlboko zakorenená.
„V inom športe možno zostaneš doma, keď máš chrípku. Ja som v živote nevynechal zápas len preto, že som bol chorý. Hráš aj s teplotou. Odpáliš sa úplne, potom vynecháš dva zápasy, ale keď máš pocit, že sa to ešte dá, tak ideš,“ priznal Tomáš Tatar, ktorý prvýkrát prehovoril aj o možnom konci kariéry.