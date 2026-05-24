Odišiel náhle a nik tomu nechcel veriť. Petra Polnišová poslala Danovi Heribanovi dojemný odkaz do neba - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Odišiel náhle a nik tomu nechcel veriť. Petra Polnišová poslala Danovi Heribanovi dojemný odkaz do neba
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Petr Čajánek našiel šťastie pri Michaele.

Strážila mu deti a chodila s jeho synovcom. Hviezdny hokejista a misska dokázali, že ich láska je pravá

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Iveta Radičová a Stano Radič.

Keď zrušila zásnuby s Oliverom, otec ju vyhodil z domu. Ivetu Radičovú zachránil jej verný babinec

Hádanka.

Z hľadiska ju sledoval Matt Damon, ale nepáčil sa jej. Úspešná Slovenka v živote nič nenechala na náhodu

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Hádanka.

Z hľadiska ju sledoval Matt Damon, ale nepáčil sa jej. Úspešná Slovenka v živote nič nenechala na náhodu

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

Petr Čajánek našiel šťastie pri Michaele.

Strážila mu deti a chodila s jeho synovcom. Hviezdny hokejista a misska dokázali, že ich láska je pravá

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.

Keď si uhasil telo, babka naštartovala embéčku. Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný

Edith Bruck má 95 rokov a stále dokáže zvestovať svoj životný príbeh.

Dá sa odpustiť neodpustiteľné? Dozorkyňa z koncentráku pozvala po 50 rokoch svoju väzenkyňu na čaj

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Odišiel náhle a nik tomu nechcel veriť. Petra Polnišová poslala Danovi Heribanovi dojemný odkaz do neba

Dano Heriban s Petrou Polnišovou
Dano Heriban s Petrou Polnišovou — Foto: Instagram @danoheribanofficial, polnis_petusa

Od smrti obľúbeného herca ubehli tri roky.

Bol to deň, na ktorý jeho blízki a priatelia nikdy nezabudnú. Písal sa 24. máj a Slovenskom otriasla nečakaná správa – navždy sme sa museli rozlúčiť s obľúbeným muzikantom a hercom Danom Heribanom. V srdciach mnohých ľudí navždy zanechal obrovskú stopu a nezabúdajú na neho ani tri roky po jeho smrti. Patrí medzi nich aj Petra Polnišová, ktorá svojmu priateľovi zanechala krásny odkaz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ProMusic.sk (@promusicsk)

Nečakaný odchod

Dano Heriban zomrel náhle 24. mája 2023 vo svojom dome vo Svätom Jure, len vo veku 43 rokov. Deň predtým sa necítil dobre a mal sa sťažovať na bolesti chrbta, pričom dokonca navštívil urgent. Keď v osudné ráno skolaboval, hercovi privolali záchranku, ktorá mu už, žiaľ, nedokázala pomôcť. Podľa pitevnej správy bola príčinou smrti akútna disekcia aorty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dano Heriban (@danoheribanofficial)

Televízni diváci si Dana zamilovali najmä v komediálnom seriáli Horná Dolná, kde stvárňoval najväčšieho frajera v dedine Juraja Bambrlíka. Svojrázny majiteľ „rapidečky“ patril medzi najobľúbenejšie postavy celého seriálu. Jeho odchod na večnosť poriadne vzal aj Petru Polnišovú, ktorá stvárnila jeho lásku Eriku.

Žiadne slová Ťa nenahradia

„Takto si Ťa budem pamätať, môj milý. Žiadne slová Ťa nenahradia, Brmbi. Ostáva prázdno. Boli sme si vzácni a blízki. Ďakujem za deň, keď som Ťa spoznala. Tvoj smiech, ľudskosť a talent. Nechápem. Neviem si predstaviť, že už mi nezavoláš a nepovieš mi Petruška. Odpočívaj v pokoji, môj zlatyk.“ napísala vtedy zronená herečka k spoločnej fotografii.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Takto jednoducho sa zbavíte SLIZNIAKOV vo vašej záhrade!

Vezmite 2 TABLETY a bielizeň je ako nová – zmizol zažltnutý povlak aj škvrny: Domáci trik, ktorý som nikdy predtým nepoznala!

Ryža je pre ÚRODU malín hotovým zázrakom: Ak ich chcete zbierať na VEDRÁ, skúste tento tip, toľko SLADUČKÝCH malín ste ešte nemali!

Obyčajnej sódy bikarbóny sa vošky boja ako ohňa: Stačilo s ňou urobiť toto a z dvora zmizli okamžite!

Plný hrniec

Túto CUKETU môžem jesť každý deň: Jednoduchý RECEPT na obed za 10 minút – tak chutné, že nahradí aj mäso!!

Všetko len zamiešam a hotovo: Jahodový koláč, topiaci sa v ústach – pečiem ho celý rok!

LIMONÁDA z bazových kvetov – zdravá a nesmierne chutná: TU je recept a mal by ho skúsiť každý, kto je chorľavý a bez energie!

Vynikajúce smažené REZANCE s kuracím mäsom, ktoré si viete rýchlo pripraviť doma: Nič lepšie som dávno nejedla!

Zdravé tipy

Kvet z lipy je ZÁZRAK, ktorý máte v júni zdarma: Pomoc s vysokým cholesterolom, pri chudnutí a po šálke spíte ako bábätko!

Len OBYČAJNÁ sóda bikaróna a trocha kávy: Len zamiešajte a hneď aj použite – ženy, je to tá najlepšia vec!

Nepridávajte ju len k pečenému mäsu: Najlepšia bylinka pre mozog, srdce, cievy, kĺby, kožu, vlasy a mnohé ďalšie!

Dajte si do izby túto rastlinu a konečne sa vyspíte: Ak máte nádchu či upchaté dutiny, pomôže lepšie ako sprej do nosa!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…