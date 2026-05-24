Odišiel náhle a nik tomu nechcel veriť. Petra Polnišová poslala Danovi Heribanovi dojemný odkaz do neba
Od smrti obľúbeného herca ubehli tri roky.
Bol to deň, na ktorý jeho blízki a priatelia nikdy nezabudnú. Písal sa 24. máj a Slovenskom otriasla nečakaná správa – navždy sme sa museli rozlúčiť s obľúbeným muzikantom a hercom Danom Heribanom. V srdciach mnohých ľudí navždy zanechal obrovskú stopu a nezabúdajú na neho ani tri roky po jeho smrti. Patrí medzi nich aj Petra Polnišová, ktorá svojmu priateľovi zanechala krásny odkaz.
Nečakaný odchod
Dano Heriban zomrel náhle 24. mája 2023 vo svojom dome vo Svätom Jure, len vo veku 43 rokov. Deň predtým sa necítil dobre a mal sa sťažovať na bolesti chrbta, pričom dokonca navštívil urgent. Keď v osudné ráno skolaboval, hercovi privolali záchranku, ktorá mu už, žiaľ, nedokázala pomôcť. Podľa pitevnej správy bola príčinou smrti akútna disekcia aorty.
Televízni diváci si Dana zamilovali najmä v komediálnom seriáli Horná Dolná, kde stvárňoval najväčšieho frajera v dedine Juraja Bambrlíka. Svojrázny majiteľ „rapidečky“ patril medzi najobľúbenejšie postavy celého seriálu. Jeho odchod na večnosť poriadne vzal aj Petru Polnišovú, ktorá stvárnila jeho lásku Eriku.
Žiadne slová Ťa nenahradia
„Takto si Ťa budem pamätať, môj milý. Žiadne slová Ťa nenahradia, Brmbi. Ostáva prázdno. Boli sme si vzácni a blízki. Ďakujem za deň, keď som Ťa spoznala. Tvoj smiech, ľudskosť a talent. Nechápem. Neviem si predstaviť, že už mi nezavoláš a nepovieš mi Petruška. Odpočívaj v pokoji, môj zlatyk.“ napísala vtedy zronená herečka k spoločnej fotografii.