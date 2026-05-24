Chcel sa vrátiť z rybačky, no stratil sa v lese. Zmätený senior sa záchrancom ukrýval priamo pred nosom
Dráma so šťastným koncom.
To miesto dobre poznal, preto nečakal, že by sa pokojné rybárčenie mohlo zmeniť na boj o život – opak však bol pravdou. Policajti u našich susedov museli minulý týždeň riešiť kuriózny prípad. Pátrali po seniorovi, ktorý podcenil situáciu a stratil sa v lese, kde musel stráviť ťažkú noc. Rozuzlenie situácie bolo napokon poriadne prekvapujúce a úsmevné.
Podcenil situáciu
Ako informujú českí policajti, senior si v stredu vyrazil zarybárčiť na miesto, kde už si svoje hobby vychutnával mnohokrát. Podcenil však súmrak a keď sa chcel vrátiť k ceste, kde mal odloženú kolobežku, bola už tma a on v lese pri Bzenci na Hodonínsku stratil orientáciu. Aby toho nebolo málo, nepomohlo ani počasie – začalo pršať, ochladilo sa a fúkal silný vietor.
„Senior najskôr odmietal uveriť, že by sa v známom prostredí mohol stratiť, a niekoľko hodín sa preto usiloval nájsť správnu cestu,“ vysvetľujú strážcovia zákona, podľa ktorých však jeho sily rýchlo mizli a preto sa nakoniec utáboril v lese. Žiaľ, ani na druhý deň jeho pokusy neboli úspešné a keďže bol už takmer bez síl, zavolal na tiesňovú linku.
Čakalo na nich prekvapenie
„Neviem, neviem, nedokážem sa odtiaľto dostať,“ odpovedal na otázky operátora, kde sa nachádza. Situáciu komplikovalo viacero faktov. Muža nemohli presne lokalizovať, keďže nemal smartfón, a oblasť, kde sa stratil, bola po silných dažďoch ťažko prístupná. Za seniorom preto vyrazili policajti aj hasiči.