Najkrajšiu správu oznámila po pätnástich dňoch. Najsledovanejšia Slovenka si konečne splnila veľkú túžbu
Veronika Rajek sa pochválila nádhernou novinkou.
Sledujú ju milióny ľudí, no momentálne jej najväčšiu radosť nerobia čísla. Modelka Veronika Rajek, ktorú médiá označujú za najsledovanejšiu Slovenku na internete, sa totiž pochválila nádhernou novinkou – a ihneď sa dočkala gratulácie nielen od bežných ľudí.
Obetuje sa
Mamou vraj Veronika chcela byť od prvého dňa, keď spoznala svojho muža Viktora. Ako však vraví, život je nepredvídateľný a ona mala vďaka sociálnym sieťam možnosť robiť veci, ktoré miluje, budovať kariéru, stretávať úžasných ľudí, cestovať na nové miesta a dosahovať veci, ktoré ju robia šťastnou.
„Teraz som pripravená obetovať sa (s radosťou) pre svoje budúce dieťa/deti, pre svoju rodinu a pre rodinný život, o ktorom som vždy snívala v krajine, o ktorej som vždy snívala,“ vyznala sa prednedávnom influencerka, ktorá pohlavie bábätka odhalila mimoriadne originálne.
Pôrod mimo svetiel reflektorov
Manžel Viktor jej na brucho namaľoval obrázok, ktorý postupne odhaľoval, že Veronika čakala dievčatko. A ako v sobotu prezradila na sociálnej sieti, vytúžené bábätko už prišlo na svet.